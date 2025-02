© Foto: DALL-E

Michael Burry ist dafür bekannt große Risiken einzugehen. Zuletzt hat er für 4,4 Millionen US-Dollar Aktien von Bruker gekauft. Ist der Kauf riskant oder hat Burry als ausgebildeter Arzt eine aufstebende Perle entdeckt?75.000 Aktien von Bruker hat Michael Burry im vierten Quartal des vergangenen Jahres eingesammelt. Die Position ist die achtgrößte in seinem Depot und dafür hat er 4,4 Millionen US-Dollar auf den Tisch gelegt. Fangen Anleger an, sich mit der Bruker Corporation zu beschäftigen, dann stoßen sie immer wieder auf einen Begriff: Räumliche Biologie. Doch was verbirgt sich dahinter? Ist Michael Burry dem nächsten großen Trend auf der Spur? Als ausgebildeter Arzt hat er auf diesem …