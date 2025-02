DJ Union klarer Sieger der Bundestagswahl - FDP und BSW scheitern

DOW JONES--Die Union von Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat die Bundestagswahl klar vor der AfD und der SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz gewonnen. Damit kommt es nach der vorgezogenen Bundestagswahl zu einem Regierungswechsel. Sowohl die FDP als auch das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) scheitern an der Fünfprozenthürde.

Nach dem vorläufigen Endergebnis erhielt die Union 28,6 Prozent der Stimmen. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2021 hatte die Union bei 24,1 Prozent gelegen. Die SPD verlor deutlich und erhielt 16,4 Prozent nach 25,7 Prozent bei der vorherigen Wahl. Die AfD mit Spitzenkandidatin Alice Weidel verdoppelte ihren Stimmanteil und kam auf 20,8 Prozent nach 10,4 Prozent.

Die Grünen mit Spitzenkandidat Robert Habeck verloren leicht und erhielten 11,6 Prozent nach 14,7 Prozent. Die Linke gewann deutlich hinzu auf 8,8 Prozent nach 4,9 Prozent bei der vergangenen Wahl.

Die FDP verfehlte den Einzug in den Bundestag und kam auf 4,3 Prozent nach 11,4 Prozent. Auch das (BSW) schaffte nicht in den Sprung in das Parlament und erhielt 4,97 Prozent.

Damit gibt es nur eine realistische Koalitionsvariante: Union und SPD bilden gemeinsam ein Bündnis, das früher als große Koalition bekannt war, jetzt aber nur auf 45,0 Prozent der Stimmen kommt und im Bundestag über eine knappe Mehrheit der Mandate verfügt. Eine schwarz-rote Koalition hätte 328 Sitze im Bundestag, die Mehrheit liegt bei 316 Mandaten.

