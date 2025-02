News von Trading-Treff.de Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt. Große Überraschungen sind hier aber ausgeblieben und so haben wir ein Ergebnis das schon recht nah an den Prognosen liegt, was unseren Dax wohl zum Montag nicht wirklich stark verwerfen dürfte.. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 22930, 22800, 22600, 22420, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...