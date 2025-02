DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Sydney beendet Verlustserie

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Kurse an den ostasiatischen Börsen geben am Montag leicht nach. Sie folgen damit nur teils der schwachen Vorgabe der Wall Street vom Freitag. Dort hatten neue Konjunkturdaten Sorgen vor einer Stagflation ausgelöst, also vor schwachem Wachstum bei gleichzeitig erhöhter Inflation.

In Hongkong geht es nach der dortigen Hausse vom Freitag um 0,9 Prozent nach unten, wobei Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften. Der Shanghai-Composite gibt um 0,2 Prozent nach. Laut Händlern warten die Marktteilnehmer auf die Haushaltsvorlage am Mittwoch in Hongkong sowie weitere politische Signale aus Peking Anfang März. In Seoul kommt der Kospi um 0,6 Prozent zurück, während der Handel in Tokio wegen eines Feiertags ruht.

In Sydney ist der Handelstag bereits beendet, der S&P/ASX-200 Index schloss nach einem schwächeren Start 0,1 Prozent im Plus. Dort stabilisierte sich die Lage somit, nachdem es in der Vorwoche fünf Tage in Folge nach unten gegangen war, insgesamt um rund 3 Prozent und damit so stark wie zuletzt im Juni 2022.

Ampol gaben um 2,8 Prozent nach, nachdem das Raffienerieunternehmen die Dividende gekürzt hatte. Der Kurs des Rechenzentrumsbetreibers NextDC gab nach einer bestätigten Prognose ebenfalls um 2,8 Prozent nach.

Der Krankenversicherer NIB meldete einen Gewinnrückgang von 22 Prozent im Dezemberhalbjahr. Der Kurs machte darauf einen Satz um 12,5 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.308,20 +0,1% +1,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -2,8% Kospi (Seoul) 2.637,73 -0,6% +9,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.370,88 -0,2% +0,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.268,07 -0,9% +17,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.938,02 +0,2% +3,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.580,47 -0,7% -3,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0514 +0,4% 1,0476 1,0497 +1,5% EUR/JPY 157,03 +0,5% 156,31 157,89 -3,6% EUR/GBP 0,8296 +0,1% 0,8286 0,8282 +0,2% GBP/USD 1,2674 +0,2% 1,2643 1,2675 +1,3% USD/JPY 149,37 +0,1% 149,22 150,41 -5,0% USD/KRW 1.434,00 +0,1% 1.434,00 1.433,55 -2,8% USD/CNY 7,1585 +0,3% 7,1585 7,1607 -0,7% USD/CNH 7,2384 -0,2% 7,2523 7,2477 +2,0% USD/HKD 7,7719 +0,0% 7,7697 7,7711 +0,0% AUD/USD 0,6381 +0,2% 0,6368 0,6391 +3,1% NZD/USD 0,5758 +0,1% 0,5750 0,5760 +2,9% Bitcoin BTC/USD 95.618,00 -0,2% 95.814,30 98.486,95 +1,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,21 70,40 -0,3% -0,19 -0,9% Brent/ICE 74,31 74,43 -0,2% -0,12 -0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.940,07 2.935,70 +0,1% +4,36 +12,0% Silber (Spot) 32,67 32,46 +0,6% +0,21 +13,1% Platin (Spot) 977,23 971,55 +0,6% +5,68 +7,7% Kupfer-Future 4,56 4,56 -0,1% -0,00 +13,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

