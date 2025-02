© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway ein neues Rekordergebnis erzielt. In seinem Brief an Anleger hatte der Altmeister außerdem eine Warnung im Gepäck.Die von Investorenlegende Warren Buffett gegründete Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway bleibt nach den traditionell am Samstagvormittag vorgelegten Quartalszahlen ein Phänomen. Dem Konglomerat ist im abgelaufenen Vierteljahr das beste Ergebnis seiner Geschichte gelungen. Gemeinsam mit dem Cash-Bestand kletterte der operative Ertrag auf den höchsten Stand aller Zeiten. Die Aktie dürfte aufgrund ihrer moderaten Bewertung ein Outperformer bleiben. Tipp aus der Redaktion: Geht es nach dem Buffett-Indikator ist der gegenwärtige …