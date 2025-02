© Foto: CFOTO - CFOTO

Alibaba treibt seine KI- und Cloud-Expansion mit einem gigantischen Investment in Rechenzentren voran. Die Aktie befindet sich seit Jahresanfang im Höhenflug.Der chinesische Tech-Pionier Alibaba will in den nächsten drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (52,4 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur investieren - mehr als das Unternehmen von Gründer Jack Ma in den letzten zehn Jahren in diesen Bereich investiert hat. Die Aktie von Alibaba reitet derzeit auf einer Euphoriewelle und hat seit Jahresbeginn bereits um 68 Prozent zugelegt. Nach der Ankündigung der KI-Investition büßten die Papiere in Hongkong am Montag rund 2 Prozent ein. Alibaba will sich als …