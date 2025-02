The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2025ISIN NameDE000LB3MJJ4 LBBW FZA 23/25XS2357117881 SAGA 21/26XS2122408854 DBS GRP HLDG 20/UND FLRES0413900590 BCO SANTAND. 20/25 MTNUS222213AU49 CEB 20/25DE000DK0T1N7 DEKA MTN SERIE 7712XS1781811143 SPAREBK V BOLIG.18/25 MTNDE000DJ9ANH4 DZ BANK IS.A2703NL00150028D0 NIEDERLANDE 24/25 ZODE000DZ1J717 DZ BANK IS.A424ES0211845294 ABERTIS INFRA. 14-25XS1195574881 SOC GENERALE 15/25 MTNDE000LB1DSM2 LBBW HPF 17/25 MTNAT0000A268B3 ERSTE GP BNK 19/25MTN1619AU000KFWHAA3 KRED.F.WIED.14/25 MTN ADDE000LB1P1R3 LBBW STUFENZINS 18/25