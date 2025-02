Deutschland hat am Sonntag einen neuen Bundestag gewählt und inzwischen zeichnet sich auch schon die nächste Bundesregierung ab. Das bedeutet das Ergebnis jetzt für den DAX als auch für andere deutsche Aktien und so reagiert der Leitindex am Montag auf das Ergebnis. Am Sonntag wurde Deutschland an die Wahlurne gebeten. Mit 83 Prozent erlebte man dabei die höchste Wahlbeteiligung überhaupt seit der Wiedervereinigung. Nach dem vorläufigen Ergebnis ...

