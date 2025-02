Bei der Geldanlage kämpft man vor allem gegen sich selbst. Viel mehr als unvorhergesehene Marktentwicklungen sind es die eigenen Emotionen, die Rücksetzer verursachen und Chancen verpassen lassen. Gerade in emotional aufgeladenen Zeiten lohnt es, sich dieses Risiko bewusst zu machen. Irrationale Fehltritte lassen sich am besten mit einem erprobten Investment-Prozess vermeiden. Besonders in schwierigen Phasen bietet er schützende Leitplanken gegen unüberlegte Entscheidungen. Auch für unser Musterdepot folgen wir einem stringenten Verfahren. Ein anfänglich großes Universum von knapp 800 deutschen Aktien wird schrittweise auf eine überschaubare Watchlist reduziert, aus der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...