Finanzierung: West High Yield Resources nimmt frisches Kapital in Höhe von 900.000 CAD auf

Anzeige / Werbung

Während es auf den Abschluss des Genehmigungsverfahrens für das Magnesiumprojekt von WHY zugeht, füllt sich das Unternehmen noch einmal die Kassen.

West High Yield (WHY) Resources Ltd. (TSXV: WHY; FRA: W0H) arrangiert eine Privatplatzierung, um frisches Kapital in Höhe von 900.000 CAD zu beschaffen, während das Unternehmen kurz vor dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens für sein Magnesiumprojekt Record Ridge in British Columbia steht.

Nach Angaben des Unternehmens werden die Aktien in Form von Einheiten zu einem Preis von 0,23 CAD angeboten, was einer Erhöhung von 0,03 CAD gegenüber letzten Kapitalerhöhung entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem vollen Warrant mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Der Ausübungspreis der Warrants beträgt 0,35 CAD. Insgesamt werden bis zu 3.913.043 Anteile des Unternehmens angeboten.

Der Erlös aus dem Angebot wird für folgende Zwecke verwendet: (a) Abschluss des Genehmigungsverfahrens; (b) Deckung wesentlicher Betriebskosten; und (c) Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Fälligkeit zweier bestehender Darlehensverträge mit Big Mountain Development Corp. Ltd. bis zum 31. Dezember 2026 verlängert.

West High Yield konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung einer der größten und hochwertigsten Magnesiumlagerstätten Nordamerikas, der Record Ridge Magnesium-, Silica- und Nickel-Lagerstätte. Die Lagerstätte befindet sich 10 Kilometer südwestlich von Rossland, B.C., und enthält etwa 10,6 Millionen Tonnen Magnesium, basierend auf einem unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 (Preliminary Economic Assessment), der von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellt wurde. Aufgrund ihrer einzigartigen Geologie eignet sich die Lagerstätte Record Ridge ideal für die Erschließung mit umweltfreundlichen Verarbeitungstechniken.

Unten finden Sie einen aktuellen Artikel, in dem eine bahnbrechende Magnesiumbatterietechnologie, die kurz vor der Kommerzialisierung steht, und ihre Bedeutung für die künftige globale Energiewende beschrieben werden. Dies ist ein weiterer Rückenwind, der das kritische Mineralienprojekt von West High Yield Resources und den Bedarf an sicheren und geschützten Lieferketten außerhalb Chinas stärkt. Die Record Ridge Industrial Mineral Mine von WHY Resources befindet sich in der Endphase der Genehmigungsverfahren und bereitet sich auf den potenziellen Baubeginn und den Abbau im zweiten Quartal 2025 vor.



https://www.ecoticias.com/en/magnesium-battery-electric-vehicles/11434/google_vignette

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar; sie sind weder ausdrücklich noch stillschweigend als Garantie für eine Kursentwicklung zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der betreffenden Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es kommt kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote zustande, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen und nicht auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, eine Haftung für Vermögensschäden oder die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an der West High Yield Resources. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf den Kurs der West High Yield Resources-Aktien auswirken kann. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von der West High Yield Resources für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: CA9532641086