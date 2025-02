Hamburg (ots) -Für die kommenden vier Jahre ziert der markante Domino's Logo-Stein die Hosen aller Nationalmannschaften und ist auch im Stadion präsent.Im Rahmen unseres Engagements, eine jüngere, sportaffine Zielgruppe zu erreichen und zu binden, freut sich Domino's Pizza Deutschland, die Partnerschaft mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) als Premium-Partner zur Unterstützung der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bekannt zu geben.Durch diese Partnerschaft möchte Domino's Pizza die dynamische und leidenschaftliche Community der Basketballfans im ganzen Land ansprechen. Unser markanter Domino's Logo-Stein wird in den nächsten vier Jahren prominent auf den Hosen aller Nationalmannschaften (Herren, Frauen, Jugend) zu sehen sein, was unsere Unterstützung für Exzellenz und Teamarbeit symbolisiert - Werte, die mit unserer Markenphilosophie übereinstimmen. Darüber hinaus werden wir digitale Marketingkampagnen und exklusive Angebote integrieren, um das Fan-Erlebnis sowohl online als auch im Stadion zu verbessern. Die Agilität und Spitzenleistung unserer Nationalmannschaften sowie die Dynamik des Spiels spiegeln perfekt unsere Marken-DNA wider.Die Partnerschaft fußt auf zentralen gemeinsamen Werten: der Ansprache einer jungen Zielgruppe, das Teamwork des Spiels und der tief verwurzelten Tradition des Sports sowie der Marke aus den USA."Pizza und Basketball gehören zusammen - beide bringen Menschen zusammen und schaffen doppelt köstliche Momente. Mit dieser Partnerschaft stärken wir nicht nur unsere Markenbekanntheit, sondern auch die Verbindung zur jungen Basketball-Community," ist Matthias Maier, CMO Domino's Pizza Deutschland, überzeugt."Herzlich Willkommen beim DBB. Ich freue mich sehr, dass wir mit Domino's Pizza einen weiteren renommierten und leistungsstarken Partner gewinnen konnten. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Nummer 1 im Bereich Pizza Home Delivery in Deutschland", begrüßt DBB-Präsident Ingo Weiss den neuen Partner.BILDMATERIAL finden Sie in unserem Domino's Pizza Newsroom: https://ots.de/ftXfjbPressekontakt:Kathrin RezacChief Communications & Corporate Affairs Officer (DE, FR, Benelux) / Head Of Communications, Germany+49 (173) 176 32 98kathrin.rezac@dominos.deOriginal-Content von: Domino's Pizza Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82122/5977089