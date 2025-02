Die Spekulation der Anleger hat sich als richtig erwiesen: Bereits vor Wochen haben sie darauf gesetzt, dass die Neuwahlen eine wirtschaftsfreundlichere Regierung für Deutschland herbeiführen würden. Das Plus im DAX zur Eröffnung heute Morgen lässt darauf schließen, dass ihre Erwartung nun bestätigt wurde. Es scheint, als benötige ein Bundeskanzler Friedrich Merz in der neuen Regierung nur noch eine einzige Koalitionspartei - und diese soll die SPD sein. Eine Große Koalition gilt aktuell als Favorit, da sie Stabilität und Kontinuität signalisiert.

Während die langfristige Performance des DAX primär von der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der gelisteten Unternehmen bestimmt wird, bieten die aktuellen politischen Aussichten einen zusätzlichen Anreiz: Investoren gehen davon aus, dass Deutschland künftig eine Regierung bekommt, die neue Wachstumsimpulse setzen und damit die Streitigkeiten, die das Dreierbündnis der Ampel-Regierung prägten, beenden wird.

Dennoch bleibt Vorsicht angebracht: Trotz der Euphorie könnte sich der in den vergangenen beiden Wochen beginnende Hang zu Gewinnmitnahmen fortsetzen. Die robusten Gewinne im DAX heute Morgen stützen sich vor allem darauf, dass eine schwarz-rote Regierung als am wenigsten problematisch bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen angesehen wird. Gleichzeitig aber dürfte US-Präsident Donald Trump seine bisherige Schonhaltung gegenüber der EU und Deutschland bald aufgeben. Ob sich die neue Regierung in Berlin mit Trump arrangieren kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Auf Friedrich Merz lastet nun die Herausforderung, sich einer Vielzahl von Aufgaben zu stellen - von stagnierendem Wachstum über Russlands Krieg in der Ukraine bis hin zur drohenden Gefahr eines globalen Handelskriegs, der den schwächelnden Industriesektor Deutschlands zusätzlich belastet. Es wird entscheidend sein, diese Aufgaben rasch anzugehen.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.