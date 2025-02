DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen widerstandsfähig - Hongkong verteidigt Hausse-Gewinne

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Börsen haben am Montag zwar etwas nachgegeben, zeigten sich damit aber gegenüber deutlicheren Verlusten am Freitag an der Wall Street insgesamt widerstandsfähig. In den USA hatten neue Konjunkturdaten Sorgen vor einer Stagflation ausgelöst, also vor schwachem Wachstum bei gleichzeitig erhöhter Inflation.

In Hongkong (Späthandel) ging es nach der dortigen Hausse vom Freitag lediglich um 0,1 Prozent nach unten. Der Shanghai-Composite ab um 0,2 Prozent nach. Laut Händlern warteten die Marktteilnehmer auf neue politische Signale aus Peking Anfang März. In Seoul kam der Kospi um 0,4 Prozent zurück. In Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Das Thema künstliche Intelligenz dürfte einen neuen Aufschwung für chinesische Internetaktien einleiten, meldeten sich die Analysten von Jefferies zu Wort. Die Bewertung des Sektors sehe wenig anspruchsvoll aus, zumal im Vergleich zu jenen ausländischer Wettbewerbertitel. Jefferies ist nun auch deshalb positiver gestimmt, weil die betreffenden Unternehmen nicht nur neue Technologie einsetzten, sondern weitere technologische Fortschritte verfolgten und kosteneffiziente Modelle anstrebten. Unter anderem heben die Analysten die globale Cloud-Infrastruktur von Alibaba positiv hervor. Nach dem Kurssprung am Freitag kamen Alibaba um rund 1 Prozent zurück.

Auch Goldman Sachs meldete sich zum chinesischen Aktienmarkt und bleibt in A- wie auch in H-Aktien übergewichtet. Dabei handelt es sich um in Shanghai in Renminbi gehandelte chinesische Aktien und in Hongkong in Hongkong-Dollar gehandelte chinesische Aktien. Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz werden H-Aktien aus fundamentaler und Liquiditätsperspektive weiter zugutekommen. Für A-Aktien sehen die Experten Raum, zu den Kursen der H-Aktien aufzuholen. Dazu dürfte die chinesische Regierung auf den kommenden beiden Sitzungen wahrscheinlich ihren expansiven finanzpolitischen Kurs bekräftigen und weitere Details zur Umsetzung nennen. Dies könnte A-Aktien mehr Auftrieb geben als H-Aktien, weil Kleinanleger auf dem chinesischen Festland eher auf politische Ankündigungen reagierten.

Sydney schloss nach einem schwächeren Start 0,1 Prozent im Plus. Dort stabilisierte sich die Lage, nachdem es in der Vorwoche fünf Tage in Folge nach unten gegangen war, insgesamt um rund 3 Prozent und damit so stark wie zuletzt im Juni 2022.

Ampol gaben um 2,6 Prozent nach, nachdem das Raffienerieunternehmen die Dividende gekürzt hatte. Der Kurs des Rechenzentrumsbetreibers NextDC gab nach einer bestätigten Prognose ebenfalls um 2,5 Prozent nach. Der Krankenversicherer NIB meldete einen Gewinnrückgang von 22 Prozent im Dezemberhalbjahr. Der Kurs machte darauf einen Satz um 12,5 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.308,20 +0,1% +1,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -2,8% Kospi (Seoul) 2.645,27 -0,4% +10,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.373,03 -0,2% +0,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.463,14 -0,1% +17,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.940,87 +0,3% +3,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.583,20 -0,5% -3,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0512 +0,3% 1,0476 1,0497 +1,5% EUR/JPY 157,09 +0,5% 156,31 157,89 -3,6% EUR/GBP 0,8299 +0,2% 0,8286 0,8282 +0,3% GBP/USD 1,2666 +0,2% 1,2643 1,2675 +1,2% USD/JPY 149,44 +0,2% 149,22 150,41 -5,0% USD/KRW 1.426,38 -0,5% 1.434,00 1.433,55 -3,3% USD/CNY 7,1599 +0,0% 7,1585 7,1607 -0,7% USD/CNH 7,2426 -0,1% 7,2523 7,2477 +2,0% USD/HKD 7,7721 +0,0% 7,7697 7,7711 +0,1% AUD/USD 0,6381 +0,2% 0,6368 0,6391 +3,1% NZD/USD 0,5760 +0,2% 0,5750 0,5760 +2,9% Bitcoin BTC/USD 95.904,85 +0,1% 95.814,30 98.486,95 +1,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,32 70,40 -0,1% -0,08 -0,8% Brent/ICE 74,44 74,43 +0,0% +0,01 +0,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.940,45 2.935,70 +0,2% +4,74 +12,1% Silber (Spot) 32,67 32,46 +0,7% +0,21 +13,1% Platin (Spot) 975,15 971,55 +0,4% +3,60 +7,5% Kupfer-Future 4,54 4,56 -0,4% -0,02 +12,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

February 24, 2025 02:15 ET (07:15 GMT)

