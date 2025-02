10 Altcoins, die im März bessere Wahl sind als XRP

XRP war in diesem Jahr eine der Top-Altcoins, in die man investieren konnte, und ist auch im März noch eine Top-Wahl, aber die alten Hasen wissen, dass es bessere Optionen gibt. Welche das sind? Wir haben 10 Altcoins analysiert und bewertet, die im März 2025 bessere Renditechancen bieten als XRP. Diese Projekte sorgen mit ihrem explosiven Wachstumspotenzial für Furore: Bitcoin Pepe: Solana-Meme-Hype kombiniert mit der Spitzentechnologie von Bitcoin. iDegen: Der ultimative Degen-Agent, der von KI generiert wird und die Krypto-Welt schockiert. Bittensor: Dezentrale KI-Schicht 1, der große Dinge zugetraut werden. Monero: Eine Goldgrube für Investoren, die auf Privatsphäre setzen. Jupiter: Top-Solana-DEX-Token, der seit Januar 2024 große Gewinne erzielt. Algorand: Ein alter Hase, der jetzt Anreize für Investoren schafft. FET: DeepSeaks Wahl, um bis 2030 Millionäre zu schaffen. Ethena: DeFi-Plattform mit Tools für das Staking. Bonk: Die Underdog-Meme-Coin, der Großes vorausgesagt wird. Pepe: Das bekannteste Meme im Spiel. Bitcoin Pepe: BTCs erstes Meme-ICO Bitcoin Pepe (BPEP) startete am 11. Februar sein Meme-Layer-ICO, und der Ansturm war enorm. Dieses revolutionäre Projekt, das "Solana auf Bitcoin" aufbaut, wird Solana-betriebene Bitcoin-Meme-Token prägen und stößt auf großes Interesse bei seinem aktuellen Presale, der fast unmittelbar nach Beginn eine Million US-Dollar erreichte. Erfahre mehr auf der Bitcoin Pepe-Website. iDEGEN: KI-Krypto verursacht Chaos in den sozialen Medien iDEGEN ist der wildeste KI-Agent im Krypto-Bereich. Von degens für degens entwickelt und von der X-Plattform für seine unverschämten und ungefilterten Tweets gerügt, wurde er schnell viral. Bisher hat sie erstaunliche 24,1 Millionen US-Dollar gesammelt, und diese Summe wird sich voraussichtlich drastisch erhöhen, da sie von X auf Telegram und RedNote und darüber hinaus ausgeweitet wurde. iDEGEN startet am 27. Februar auf DEX, sodass die Rabatte im Presale nicht lange anhalten werden. Erfahren Sie hier mehr über den iDEGEN-Presale. Bittensor: Eine Top-Blockchain für das KI-Training BitTensor (TAO) gestaltet die KI mit einem dezentralen Netzwerk neu, in dem Benutzer Rechenleistung zum Trainieren der KI beitragen und TAO-Token verdienen können. Der Preis liegt bereits bei 469.76 US-Dollar, Analysten erwarten jedoch, dass er bald 750 US-Dollar erreichen wird. Das langfristige Potenzial von TAO im Bereich der dezentralen KI macht es zu einer klugen Wahl für diejenigen, die auf zukünftige Gewinne setzen. Monero: Eine Goldgrube für datenschutzorientierte Investoren Monero (XMR) ist führend bei Kryptowährungen, die den Datenschutz in den Mittelpunkt stellen, und bietet vollständige Anonymität bei Transaktionen. Derzeit wird die Währung bei 234,94 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 75 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wort "Momentum" wird XML nicht gerecht. Mit seinem Fokus auf die Umgehung des traditionellen Bankwesens könnte Monero in diesem Jahr XRP übertreffen. Wenn das nicht nach einer Top-Wahl für bullische Investoren klingt, wissen wir auch nicht weiter. Jupiter: Wird als Top-DEX auf Solana-Basis gehandelt Ein weiterer aufstrebender Stern der Solana-Blockchain, Jupiter, ist eine DeFi-Aggregationsplattform, die es Händlern ermöglicht, die besten Preise für ihre Token-Swaps zu finden. JUP ist bekannt für seinen Fokus auf Datensicherheit und dezentrale Anwendungen sowie für seine Ausrichtung auf Datenschutz und Skalierbarkeit und hat sich als Top-Anwärter im DEX-Bereich positioniert. Algorand: Neue Staking-Belohnungen haben Investoren einen Anreiz geboten Algorand ist der nächste Token, den man diesen März im Auge behalten sollte. Mit der Einführung eines neuen Staking-Programms hat das Unternehmen in letzter Zeit große Schritte nach vorne gemacht. Seine Blockchain unterstützt verschiedene Anwendungen in einer sicheren Umgebung. ALGO hat sich kürzlich mit einem Anstieg von 250 % innerhalb weniger Tage von den rückläufigen Trends gelöst. Mit zunehmender Dynamik steht ALGO vor einem starken Aufschwung, der einen vielversprechenden Bullenmarkt auslösen könnte. FET: DeepSeaks Wahl, um bis 2030 Millionäre zu schaffen Fetch.ai (FET) konzentriert sich auf die Automatisierung von Aufgaben wie dem Lieferkettenmanagement und dem Energiehandel. Durch Partnerschaften mit Bosch und der Deutschen Telekom sowie seine Rolle in der "Artificial Superintelligence Alliance" verfügt FET über ein starkes Wachstumspotenzial. Hinzu kommt, dass FET eine von zwei Kryptowährungen ist, die von DeepSeek ausgewählt wurden, um Investoren zu Millionären zu machen. Ethena: USDtb-Einführung soll Ethena-Preis verdoppeln Als Nächstes haben wir Ethena, eine DeFi-Plattform, die Tools für das Staking und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte anbietet, die auf Sicherheit und Transparenz ausgerichtet sind. Vor Kurzem hat Ethena Labs USDtb auf den Markt gebracht, eine Stablecoin, die durch den USD Institutional Digital Liquidity Fund von BlackRock abgesichert ist. Trotz eines kürzlichen Rückgangs sagen Experten voraus, dass die Markteinführung zu einem Anstieg von ENA auf 0,95 US-Dollar führen könnte, angetrieben durch das wachsende Ökosystem. Das ist eine potenzielle Geldverdopplungsinvestition. Bonk: Eine Community-gesteuerte Meme-Coin mit steigender Tendenz Bonk entstand als Solanas Antwort auf den Meme-Coin-Trend und gewann schnell an Zugkraft als Community-gesteuertes Projekt. Es ist mehr als nur ein Hype, es zielt darauf ab, das Solana-Ökosystem wiederzubeleben. Mit wachsender Unterstützung der Community und Solanas Erholung zieht Bonk große Fische an. Da sich der Aufwärtstrend voraussichtlich fortsetzen wird, könnte Bonk eine bessere Wahl sein als XRP. Pepe: der berühmte Frosch-Meme-Coin PEPE, derzeit auf Platz 30 im Kryptomarkt, ist das bekannteste Meme im Internet. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 12 % wird weiterhin über eine weitere Wertsteigerung um das 5- bis 10-fache spekuliert. Pepe basiert auf Ethereum, und der Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, erhielt ursprünglich 508,6 Milliarden Token, was dazu führte, dass diese Meme-Coin die Charts im Sturm eroberte. Pepe hat immer noch das Potenzial, in diesem Jahr gute Renditen zu erzielen. Das letzte Wort XRP ist die Kryptowährung mit der besten Performance im Jahr 2025, aber der Kauf von grünen Kerzen ist nicht der richtige Weg, um mit Kryptowährungen hohe Renditen zu erzielen. Es ist besser, ein Projekt zu erwischen, bevor es parabolisch wird. Die oben aufgeführten Token sollten hervorragende Renditen bieten, wobei iDEGEN besonders gut abschneidet.

