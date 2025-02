Stuttgart (ots) -Der hip Heilbronner Innovationspark setzt im Auftrag des Projektentwicklers Kruck + Partner neue Maßstäbe in Sachen nachhaltiger Mobilität und Innovation. Die beiden EnBW-Töchter ChargeHere als Full Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur und das Heilbronner Energieunternehmen ZEAG Energie AG haben gemeinsam einen neuen Ladepark im Parkhaus des Innovationsparks umgesetzt. Das Parkhaus bietet Platz für 423 Pkws und 82 Fahrräder. 200 der Pkw-Stellplätze hat ChargeHere mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet - damit ist das Projekt einer der größten halb-öffentlichen Ladeparks in Baden-Württemberg.Der hip Heilbronner Innovationspark ist zentral gelegen mit direkter Anbindung an den neuen Stadtteil Neckarbogen und den Bildungscampus Heilbronn. Ein Großteil des für den Ladepark benötigten Stroms wird durch die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Parkhauses erzeugt. Mit einer Gesamtleistung von 214 kWp produziert die Anlage genug Strom für jährlich etwa eine Million Kilometer Fahrleistung für Elektroautos.Die Stellplätze samt Ladestationen werden gemeinschaftlich von den umliegenden Firmen genutzt. Damit ist der Ladepark nicht öffentlich zugänglich, fördert jedoch die Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb des Innovationsparks.Der Aufbau der Ladeinfrastruktur erfolgte durch die ZEAG. ChargeHere lieferte das gesamte Hard- und Software-System aus Ladestationen, Energieverteilung und Lastmanagement und übernimmt auch fortführend den Betrieb samt Nutzer-Abrechnung des Ladeparks. "Unser intelligentes und skalierbares Lastmanagement kommt bei einem Großprojekt wie dem hip Parkhaus besonders gut zum Tragen, sodass wir unsere Stärken hier vollends ausspielen konnten.", kommentiert ChargeHere Managing Director Konrad Benze. Thomas Grün, Leiter Entwicklung Wärme & Quartiere bei der ZEAG ergänzt: "Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern war geprägt durch ein gemeinsames Verständnis dafür, wie wichtig einfache und klimafreundliche Kundenlösungen sind. Das steht beispielhaft dafür, wie wir solche Projekte sowohl ganzheitlich als auch erfolgreich umsetzen."Neben der fortschrittlichen Ladeinfrastruktur beeindruckt das Parkhaus auch durch seine moderne Holzfassade. Die aus heimischer Lärche vorgefertigten Fassadenelemente speichern etwa 100 Tonnen CO2 und tragen somit aktiv zum Klimaschutz bei. Die nachhaltige Bauweise des Parkhauses unterstreicht das Engagement des hip Heilbronner Innovationsparks für umweltfreundliche Lösungen.Joachim Kruck von Kruck + Partner fasst zusammen: "Wir freuen uns, dass unser hip Parkhaus Maßstäbe setzt - in Fassadengestaltung, nachhaltiger Materialität und in der Förderung der Elektromobilität."Das Parkhaus bildet damit einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Infrastruktur in Heilbronn. Es zeigt, wie durch den Einsatz moderner Technologien und umweltfreundlicher Materialien ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann, ohne dabei auf Komfort und Funktionalität zu verzichten.Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.Über die ZEAG Energie AGDie ZEAG Energie AG mit Sitz in Heilbronn ist in der Region Heilbronn-Franken in den Geschäftsfeldern Strom- und Gasversorgung sowie Quartiersentwicklung und Erneuerbare Energieerzeugung aktiv. Mit ihrer Netzgesellschaft NHF ertüchtigt sie Stromnetze in der Region für die Energiewende. Bis zum Jahr 2030 möchte die ZEAG rund eine Milliarde Euro in ihren strategischen Geschäftsfeldern Grüne Energie, Digitale Märkte und Systemkritische Infrastruktur investieren. Die ZEAG ist ein Tochterunternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.Über Kruck + PartnerKruck + Partner ist Projektentwickler und Investor in den Geschäftsbereichen Immobilien und erneuerbare Energien. Das Unternehmen wurde 1995 von Mathias und Joachim Kruck gegründet und hat seither zahlreiche Wohn- und Gewerbeprojekte realisiert (ca. 1.500 Wohneinheiten und ca. 95.000 qm Büro-, Praxis- und Einzelhandelsfläche). Ein bekanntes Beispiel ist das Marrahaus in Heilbronn, das als Musterprojekt urbaner Nutzungsmischung gilt. Der Bestand der Unternehmensgruppe umfasst aktuell 400 Wohnungen, darunter zunehmend geförderte und seniorengerechte Einheiten. Nachhaltigkeit und Substanz stehen bei Kruck + Partner im Mittelpunkt. Mit individuellen, ästhetischen Architekturkonzepten entstehen Wohn- und Gewerbeprojekte, die sich konsequent an den Bedürfnissen der Nutzer orientieren. Seit 2005 engagiert sich Kruck + Partner zudem in der Entwicklung regenerativer Energien und versteht sich aus Überzeugung als Vorreiter auf diesem Gebiet. Über Tochtergesellschaften wurden Solarparks in Deutschland, Italien, Spanien und Kanada realisiert, die das Unternehmen sowohl technisch als auch wirtschaftlich betreut. Darüber hinaus hat Kruck + Partner zusammen mit dem Umweltministerium und dem Fraunhofer-Institut mehrere innovative Demonstrationsvorhaben umgesetzt. Auch die Elektromobilität ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Kruck + Partner sieht in der Verbindung von Ladeinfrastruktur und Gebäudeentwicklung eine Schlüsselrolle für die Stadtplanung der Zukunft. 