DJ EUREX/DAX-Future behauptet sein Plus im Verlauf

DOW JONES--Der DAX-Future behauptet sein Plus am Montag im Verlauf. Der Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland wird in einer ersten Einschätzung als "marktfeundlich" und "wie erwartet" eingestuft. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 266 auf 22.524 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.642 und das Tagestief bei 22.292 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.447 Kontrakte, das Handelsvolumen ist damit überdurchschnittlich.

February 24, 2025 02:19 ET (07:19 GMT)

