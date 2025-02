NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Nach den Zahlen des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters zum vierten Quartal in der vergangenen Woche sei angesichts der vorangegangenen Enttäuschungen eine deutliche Erleichterung unter den Anlegern spürbar gewesen, schrieb Analystin Lara Simpson. Viele sähen das dritte Quartal nun als ein Ereignis an, das "von vorübergehender Natur" gewesen sei, schrieb sie in der am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Internet- und Softwareunternehmen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470306