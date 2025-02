© Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk

Die Beteiligungsgesellschaft Prosus übernimmt Just Eat Takeaway.com, was die Aktie über 55 Prozent nach oben schießen lässt, während der Markt die Übernahme als Wendepunkt für die Branche wertet.Die europäische Essenslieferplattform Just Eat Takeaway.com wird vom niederländischen Tech-Investor Prosus in einem reinen Bargeschäft für rund 4,1 Milliarden Euro (4,3 Milliarden US-Dollar) übernommen. Das Angebot bewertet die Just-Eat-Aktie mit 20,3 Euro pro Stück, was einem 63-prozentigen Aufschlag im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag entspricht. Mit dieser Übernahme verstärkt Prosus - eine Tochtergesellschaft des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers - seine Präsenz im milliardenschweren …