Mainz (ots) -Das ZDF hat insgesamt 40,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner umfassenden Berichterstattung über die Bundestagswahl 2025 erreicht - und damit die Mehrzahl der wahlberechtigten Menschen in Deutschland. Weit mehr als 60 Prozent der Menschen ab 18 Jahren hatten mindestens einmal Kontakt mit den ZDF-Wahlsendungen im TV und online. Die Live-Diskussionen zur Wahl fanden ebenso ein großes Publikum wie die Dokumentationen und Reportagen über die Themen des Wahlkampfs und die Positionen der Kanzlerkandidaten. In der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49- Jährigen wurden Diskussionssendungen wie "Klartext" umfangreicher genutzt als die Konkurrenzprogramme. Der Publikumszuspruch konnte auch in den Online- und Mediatheks-Angeboten im Vergleich zu 2021 deutlich gesteigert werden. Die Berichterstattung über den Wahlkampf, der im Vergleich zu vorangegangenen Wahlen zeitlich kürzer war, wurde insgesamt intensiv und umfassend wahrgenommen.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Das ZDF hat die Mehrzahl der Menschen in Deutschland mit den Informationssendungen und Diskussionsrunden zur Bundestagswahl erreicht. Besonders freut es uns, dass die jüngere Zielgruppe unsere linearen und digitalen Angebote zur Wahl stärker genutzt hat als früher. Unsere umfassende Berichterstattung hat dazu beigetragen, dem Publikum gerade auch mit Blick auf die veränderte Parteienlandschaft Orientierung für die Wahlentscheidung zu geben."ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "In diesem intensiven Winterwahlkampf haben wir ein facettenreiches Informationsprogramm geboten: Verschiedene Live-Formate mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten, exklusive Nachrichten, Porträts, Dokumentationen und ein großes Hintergrund- und Faktencheck-Angebot auf ZDFheute. Damit konnten wir im TV und im Netz einen wichtigen Beitrag zu einer faktenbasierten politischen Diskussion leisten, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer eine fundierte Wahlentscheidung treffen konnten."Zuschauerstarker Wahlsonntag im ZDFAm Wahlsonntag, 23. Februar 2025, erreichte das ZDF mit den Live-Übertragungen ab 17.00 Uhr ein Zuschauerniveau mit im Schnitt deutlich mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern: Zum Start ab 17.00 Uhr waren 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei (Marktanteil: 14,7 Prozent). Die "heute"-Sendung um 19.00 Uhr sahen 4,70 Millionen, bei einem Marktanteil von 14,5 Prozent. Die "Berliner Runde" hatte allein im ZDF 4,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 13,4 Prozent. Das "heute journal" ab 21.45 Uhr erreichte 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 17,8 Prozent, das "maybrit illner spezial" ab 22.30 Uhr 2,34 Millionen, bei einem Marktanteil von 15.1 Prozent.Nachgefragte Live-Gesprächsformate zur BundestagswahlDie Live-Gesprächsformate zur Wahl wie TV-Duell", "Klartext" und "Schlagabtausch" steigerten ihren Zuspruch im Vergleich zu 2021. So sahen am 9. Februar 2025 12,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer "Das TV-Duell: Scholz gegen Merz" bei ARD und ZDF (Marktanteil: 41,9 Prozent). Im Vergleich zum "TV-Triell" vor dreieinhalb Jahren eine Steigerung um 1,75 Millionen und mehr als fünf Prozent im Marktanteil. Das ZDF-Wahlforum "Klartext" verfolgten am 13. Februar 2025, 5,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 20,3 Prozent - in der jungen Zielgruppe erreichte die Sendung mit 21,2 Prozent Marktanteil und 1,27 Millionen Zuschauerinnen den Spitzenwert des Fernsehabends in Deutschland. Der "Schlagabtausch" am 6. Februar 2025 hatte 3,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 18,9 Prozent - eine Steigerung um mehr als sechs Prozent im Vergleich zum "Schlagabtausch" 2021. Die "Schlussrunde" in ARD und ZDF erreichte einen Marktanteil von 31,0 Prozent - 5,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Abschlussdiskussion, in der Gruppe der 18- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 26,7 Prozent.Auch die politische Talksendungen "maybrit illner" und "Markus Lanz" konnten ihre Zuschauerzahlen und Marktanteile in den Wochen vor der Wahl ausbauen: Die vier "maybrit illner"-Sendungen im Zeitraum 16. Januar bis 13. Februar 2025 sahen im Schnitt 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 18,0 Prozent. Die 22 "Markus Lanz"-Sendungen zwischen dem 7. Januar und dem 20. Februar 2025 hatten im Schnitt 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 17,4 Prozent. In den vier "Berlin direkt"-Ausgaben am 19. und 26. Januar 2025 sowie am 2. und 9. Februar 2025 gab es unter anderem Interviews mit deutschen Spitzenpolitikern zu den aktuellen Wahl-Themen - das politische Magazin aus Berlin erreichte damit im Schnitt 3,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 15,5 Prozent.Großes Interesse an Dokumentationen und ReportagenNeben den Gesprächsformaten war auch das dokumentarische Begleitprogramm zur Bundestagswahl erfolgreich. Die Dokumentation "Kanzler und Herausforderer - Scholz und Merz im Wahlkampf" erreichte rund 2,08 Millionen Menschen. Das Porträt über die Kanzlerkandidatin Alice Weidel sahen 2,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 14,6 Prozent. Auf dem ZDF-YouTube-Kanal hat der Film bereits mehr als 1 Million Aufrufe. Auch das Porträt über Robert Habeck wurde im TV mit 2,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stark nachgefragt. Hinzu kam unter anderem eine "WISO-Dokumentation über die "Baustelle Deutschland" mit ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann, die 2,2 Millionen Menschen im ZDF erreichte.Vielfache Online-NutzungAm Wahlsonntag, 23. Februar 2025, erzielte die ZDFmediathek einen Rekordwert von 21,44 Millionen Visits. Im Vergleich zur Bundestagswahl vom 26. September 2021 mit damals 8,82 Millionen Visits ist das ein Plus von 143 Prozent. Auch das Angebot ZDF Nachrichten und Sport verzeichnet einen Höchstwert mit 14,39 Millionen Visits. Das sind 326 Prozent mehr als zur Wahl 2021.Die Abrufvideos der Wahl-Sendungen in der ZDFmediathek erreichten bis zum 22. Februar 2025 16,98 Millionen Views und ein Sehvolumen von 439 Millionen Minuten. Das "Klartext"-Video erzielte 950.000 Views, "Schlagabtausch" 540.000 Views, "Das TV-Duell - Scholz gegen Merz"240.000 Views.Die Eventlivestreams zu den ZDF-Wahl-Sendungen erreichten insgesamt 2,12 Millionen Views und ein Sehvolumen von 53 Millionen Minuten. "ZDFheute live: Vier Kanzlerkandidaten reden Klartext" ist hierbei mit 500.000 Views der bislang dritterfolgreichste Eventlivestream im Genre Information. Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Konvergenz / TV-Zahlen bis 23.02., Online-Zahlen bis 15.02.2025ZDFmediathek: AGF in Zusammenarbeit mit Nielsen, Zensusdaten / Piano