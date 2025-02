Die Alibaba-Aktie hat in den letzten Wochen für viel Freude bei ihren Anlegern gesorgt. Am Freitag schraubte sie sich einmal mehr auf ein neues Jahreshoch. Das Momentum ist damit weiterhin klar auf der Seite der Bullen - und dürfte es auch bleiben. Denn der Konzern will einen hohen zweistelligen Milliarden-Betrag in Cloud und KI investieren.Alibaba teilte am Montag über seine News-Website Alizila mit, dass man in den nächsten drei Jahren mindestens 380 Milliarden Yuan (53 Milliarden US-Dollar) in ...

