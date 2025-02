Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen beenden eine eher schwache Woche dann doch versöhnlich, so die Analysten der Nord LB.Habe es am Donnerstag noch danach ausgesehen, dass die Renditen zehnjähriger Bunds in Summe um bis zu 10bp auf Wochensicht fallen würden, habe sich am Freitag ein anderes Bild ergeben. Bunds seien gesucht gewesen (die Renditen seien um -7bp auf 2,47% gefallen). Die insgesamt etwas enttäuschenden Zahlen der Einkaufsmanagerindices hätten die Sorgen über den wirtschaftlichen Ausblick wieder in den Vordergrund der Marktteilnehmer rücken lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...