London (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der Trump-Ära 2.0 haben der Präsident und seine Regierung Maßnahmen eingeführt, die erhebliche Auswirkungen auf die Investitionslandschaft haben, so Thomas Haugaard und Jacob Ellinge Nielsen, Portfoliomanager, Janus Henderson Investors.Ein wichtiges Beispiel seien die Zölle. Der Regierungsansatz, der vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheit formuliert worden sei und darauf abziele, die Handelsbeziehungen sowohl mit Verbündeten wie Mexiko und Kanada als auch mit Wettbewerbern wie China neu zu kalibrieren, spiegele einen strategischen Wandel in der Wirtschaftspolitik wider. Der Schritt habe Diskussionen über die Auswirkungen auf den Welthandel ausgelöst und darüber, wie sich Emerging-Markets-Assets in einem solchen Umfeld entwickeln könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...