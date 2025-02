© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk

Pierre Wunsch, Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank, warnt davor, dass die Eurozone unbeabsichtigt in eine Phase übermäßiger Zinssenkungen geraten könnte.Laut einem Bericht der Financial Times (FT) müsse sich die Zentralbank darauf vorbereiten, den Lockerungskurs rechtzeitig zu beenden. Der Gouverneur der Belgischen Nationalbank erklärte, er halte die aktuellen Markterwartungen für eine Senkung des Leitzinses auf zwei Prozent bis Ende des Jahres für plausibel. "Ich fühle mich relativ wohl mit einer Spanne von plus oder minus 50 Basispunkten", sagte Wunsch laut der FT. Am 30. Januar senkte die Europäische Zentralbank den Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent. Weitere …