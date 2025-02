DJ Italiens Saipem fusioniert mit norwegischem Rivalen Subsea7

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Der italienische Energiedienstleister Saipem wird mit dem norwegischen Konkurrenten Subsea7 fusionieren. Durch den Zusammenschluss im Wert von rund 4,86 Milliarden Dollar entsteht ein globales Unternehmen mit Kompetenzen in den Bereichen Bohrung, Engineering und Bau.

Wie am Sonntagabend bekannt gegeben wurde, erhalten die Subsea7-Aktionäre 6,688 Saipem-Aktien für jede von ihnen gehaltene Subsea7-Aktie. Die beiden Aktionärsgruppen werden jeweils 50 Prozent an dem neuen Unternehmen halten.

Die Managementteams beider Unternehmen teilten mit, sie sähen eine überzeugende Logik in der Schaffung eines globalen Anbieters, insbesondere in Anbetracht des wachsenden Umfangs der Kundenprojekte. Die Transaktion erhöhe den Wert für die Aktionäre durch komplementäre Dienstleistungen und geografische Präsenz.

Das fusionierte Unternehmen, das den Namen Saipem7 tragen soll, wird einen Auftragsbestand von 43 Milliarden Euro, einen Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von mehr als 2 Milliarden Euro haben, hieß es. Saipem7 soll seinen Hauptsitz in Mailand haben, seine Aktien sowohl an der Mailänder als auch an der Osloer Börse notiert werden.

Die Unternehmen teilten mit, sie erwarten jährliche Synergien in Höhe von rund 300 Millionen Euros sowie Einmalkosten von 270 Millionen Euro.

Die größten Anteilseigner von Saipem - Eni und CDP Equity - sowie der größte Anteilseigner von Subsea7 - Siem Industries - unterstützen die geplante Transaktion, sie haben diesbezügliche eine separate Vereinbarung getroffen.

Laut Mitteilung soll Saipem-CEO Alessandro Puliti auch die Führung bei Saipem7 übernehmen, der CEO von Subsea7, John Evans, soll das Offshore-Geschäft von Saipem7 leiten.

Die Aktionäre von Subsea7 sollen vor Abschluss der Transaktion, der für das zweite Halbjahr 2026 erwartet wird, eine außerordentliche Bardividende von 450 Millionen Euro erhalten.

Den Transaktionsbedingungen zufolge erhält Subsea7 einen Aufschlag auf die Marktbewertung im Vergleich zu Saipem, basierend auf der Barausschüttung von 450 Millionen Euro, sagte Victoria McCulloch von RBC Capital Markets.

