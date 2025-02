Hamburg (ots) -Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt im Webshop - die Entwicklung neuer Fashion-Styles umfasst viele Arbeitsschritte. bonprix digitalisiert diesen Prozess konsequent und setzt dabei auf Künstliche Intelligenz (KI) und 3D-Technologien. Direkt zu Beginn des Produktentwicklungsprozesses kommt nun die neue und selbst entwickelte Fashion Creation App zum Einsatz. Mit wenigen Eingaben liefert sie dem Produktmanagement Inspiration für Designs. Nach der erfolgreichen Testphase und dem Verkauf erster KI-assistierter Styles im Webshop (https://www.bonprix.de/) kündigt das Modeunternehmen für das laufende Jahr die Ausweitung im Modesortiment an.Die neue Fashion Creation App bildet den ersten Schritt einer komplett digitalisierten Produktentwicklung, die perspektivisch von der Designidee bis zur virtuellen Anprobe reichen wird. "Bei bonprix verfolgen wir die Vision einer komplett digitalen End-to-End-Produktentwicklung, um unsere Prozesse effizienter und flexibler zu gestalten. Unser Ziel ist es, schneller auf Trends und Kund*innenwünsche zu reagieren und gleichzeitig nachhaltiger zu arbeiten", erklärt Jessica Külper, Head of Consulting & Innovations bei bonprix. Mehrere digitale Anwendungen sind bereits im Einsatz, weitere sind in der Entwicklung.App-Entwicklung in EigenregieDie Fashion Creation App wurde von einem Team von KI-Spezialist*innen bei bonprix selbst entwickelt. Ziel des Tools ist es, die zeit- und rechercheintensive Designphase zu beschleunigen und die Kreativität der Produktdesigner*innen zu fördern. Die webbasierte Anwendung nutzt generative KI, die durch die Eingabe von Textprompts oder das Hochladen von eigenen Bildern oder Skizzen Designvorschläge liefert. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, werden dabei zusätzlich multimodale generative Modelle in Kombination mit klassischer Bildverarbeitung eingesetzt. Dadurch gewährleistet das Tool sowohl hohe Qualität als auch die Flexibilität, Designs individuell anzupassen.Ergebnisse in fotorealistischer QualitätDank der App können die Design*innen und Produktentwickler*innen bei bonprix ihre kreativen Vorstellungen einfach und schnell in visuelle Entwürfe umsetzen. Mit nur wenigen Klicks lassen sich neue Styles in fotorealistischer Qualität generieren, die entweder direkt als Briefingvorlage oder als Grundlage für Diskussionen und Inspiration dienen. Weitere Anpassungen an individuelle Wünsche und Vorgaben können über das integrierte Editing-Tool vorgenommen werden. Neben der Produktkategorie geben die Nutzer*innen via Prompts gewünschte Attribute, Farben und Materialien an und erhalten daraufhin diverse Vorschläge zur weiteren Bearbeitung."Die Fashion Creation App vereinfacht und ergänzt die Inspirationsphase in der Produktentwicklung immens", berichtet Jessica Külper. "Die fotorealistische Darstellung des Produkts, ergänzt durch ein detailliertes Style-Briefing, verbessert zudem die Übergabe an die technische Produktentwicklung erheblich."Im Herbst letzten Jahres ging mit einem Cardigan das erste KI-assistierte Kleidungsstück im Webshop live und war schon bald ausverkauft, weitere Styles werden folgen.Digitale End-to-End Produktentwicklung im FokusIn der Produktentwicklung des Hamburger Modeunternehmens sind bereits mehrere digitale Anwendungen im Einsatz, etwa das Learning Collection (https://www.bonprix.de/corporate/newsroom/news/bonprix-steigert-mit-kuenstlicher-intelligenz-die-attraktivitaet-des-sortiments/)-Tool zur Erfolgsprognose von Artikeln und das 3D-Fitting (https://www.ottogroup.com/de/stories/story/digitale-produktentwicklung.php), bei dem Materialien, Schnitt und unterschiedliche Größen an einem 3D-Avatar getestet und finalisiert werden. Mit der neuen Fashion Creation App hat bonprix nun einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Transformation der Produktentwicklung gesetzt.Carolin Klar, Managing Director Product, Sourcing & Corporate Responsibility, sieht in dem innovativen Tool großen Mehrwert: "Die Fashion Creation App ist ein Beispiel dafür, wie wir bei bonprix KI effektiv für die Nutzung von Digitalisierungstools in der Wertschöpfungskette nutzen. Durch den gezielten Einsatz neuer Technologien verbessern wir kontinuierlich unsere Produktentwicklungsprozesse und stärken damit das Produkt- und Shoppingerlebnis für unsere Kund*innen sowie unsere Wettbewerbsfähigkeit am Markt."Veranstaltungshinweis: Einblicke bei Online-Pressekonferenz der Otto GroupDie Otto Group lädt herzlich zu einem neuen Online-Presseformat ein: Die "Otto Group Innovation Insights" finden am Dienstag, 25. Februar 2025, von 10 bis 11 Uhr remote statt. Bei dem Event stellen Jessica Külper, Head of Consulting & Innovations, und Ghazal Haji Ali Mohammadi, Data Scientist, die bonprix Fashion Creation App als eines von mehreren Innovationsprojekten mit generativer künstlicher Intelligenz vor. Mehr Informationen zur Pressekonferenz erhalten interessierte Journalist*innen per Mail an presse@ottogroup.com und können sich so auch zur Teilnahme anmelden.Über bonprixbonprix ist ein international erfolgreiches Mode- und E-Commerce-Unternehmen. 1986 als Katalog-Versandhändler in Hamburg gegründet, beschäftigt bonprix heute knapp 2.500 Mitarbeitende weltweit. bonprix verkauft in mehr als 25 Ländern Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder sowie Home- und Living-Produkte. Mit einem breiten Sortiment erreicht das Unternehmen in seinen europäischen Kernmärkten mehr als 10 Millionen aktive Kund*innen über seine Webshops und Apps. Als vertikale Fashion Brand vertreibt bonprix primär eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Geschäftsjahr 2023/24 (29. Februar 2024) erwirtschaftete die bonprix Gruppe einen Umsatz von 1,52 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen in der Otto Group. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den größten Onlineshops und ist auf Platz 5 der Onlineshops mit dem Hauptproduktsegment Mode.**Quelle: Ranking umsatzstärkste Onlineshops "E-Commerce-Markt Deutschland 2024" von EHI Retail Institute/ecommerceDB