München/Bonn (ots) -Es sei bemerkenswert, dass die CSU mehr Prozente habe, "aber weniger Mandate durch die Kappung", erklärt der Generalsekretär der CSU, Martin Huber, im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. Das "undemokratische Ampelwahlrecht muss dringend reformiert werden." Zugleich sei das Wahlergebnis der CSU in Bayern ein "glasklarer Regierungsauftrag." Hinsichtlich der abgewählten Bundesregierung sagt Huber, dass das Grundvertrauen der Menschen in den drei Jahren der Ampel-Regierung stark gelitten hätte. Es sei daher kein Zufall, dass "sich die AfD verdoppelt hat." Daher müsse, wer den extremen Rändern den Nährboden entziehen wolle, sich den Themen Migration, Wirtschaft und Sicherheit widmen.Die CSU habe "einen starken Rückenwind bekommen mit einem starken Ergebnis in Bayern". Damit hätten die Partei und ihr Parteivorsitzender Markus Söder einen starken Beitrag zum Ergebnis der Union geleistet und würden auch bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen weiter einen starken Beitrag leisten. Er sei guter Dinge, dass es nun schnell gelinge eine "tatkräftige, handlungsfähige und stabile Mehrheit zu bilden". Dies ginge aber nur "mit einer starken CSU und einem starken Markus Söder."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream