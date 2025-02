Der deutsche Leitindex hat am letzten Handelstag vor der Bundestagswahl weitere 0,1% auf einen Wochenschluss bei 22.288 abgeben. Rückblick: Der DAX hat seine zur Wochenmitte angestoßene Korrektur auch am Freitag fortgesetzt. Dabei waren die heimischen Blue Chips zunächst mit leichten Gewinnen bei 22.329 in den Tag gestartet (Schlusskurs vom ...

