Einstufung von BankM AG zu DATRON AG



Unternehmen: DATRON AG

ISIN: DE000A0V9LA7



Anlass der Studie: Vorläufige Zahlen GJ 2024, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 24.02.2025

Kursziel: EUR 12,69

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

2024 übertrifft unsere Erwartung leicht, Ausblick 2025 bleibt unverändert

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den gemeldeten vorläufigen 2024er Kennzahlen unsere Erwartungen leicht übertroffen, beim EPS auch die eigene Prognosespanne. Dennoch spiegeln die 2024er Zahlen auch das anspruchsvolle Makroumfeld, insbesondere im Heimatmarkt [dessen Anteil am Konzernauftragseingang auf 38% (46%) sank]. Die Q4-Book-to-Bill-Ratio, die leicht über 1 lag [GJ 2024: 0,93 (BilRUG-bereinigt)] impliziert leichtes Wachstum, denn auch in Q1 2025 dürfte der Wert über 1 liegen. Die nach der Bundestagswahl wegfallende Unsicherheit (bzgl. Konjunkturprogrammen, Investitionsförderung) könnte das vom Branchenverband VDW erwartete starke H2 2025 bringen. Die Konjunktur in den USA bleibt stark - wobei mögliche US-Zölle für Unsicherheit sorgen. Unter der Annahme, dass die konjunkturelle Talsohle in Deutschland nach zwei Jahren mit leicht negativem Wachstum bald durchschritten sein wird, ist DATRON mit einem 2025er EV/EBIT von 8,8 (BankMe) attraktiv bewertet.

Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 12,69 und bestätigen unser Anlageurteil "Kaufen".



