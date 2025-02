Handelsstart an verschiedenen Börsen

Die zweite Tourismus-Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3L7AM8) kann ab heute im Freiverkehr der Börsen Frankfurt und Stuttgart, im Segment "corporates prime" an der Börse Wien sowie an weiteren Börsen gehandelt werden. Die siebenjährige Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und bietet einen jährlichen Zinskupon von 10 % bei monatlicher Zinszahlung. Die erste Zinszahlung erfolgt am 24. März 2025.

Die ...

