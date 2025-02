© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Nicht nur Nvidia-Aktien bieten sich kurz vor den Zahlen zum Kauf an, so die Bank of America (BofA). Hier sind die Tech-Knaller der Investmentbank.Laut der Bank of America gibt es eine Reihe von Technologiewerten, die vor den anstehenden Quartalsberichten gut positioniert sind und sich zum Kauf anbieten. Die Bank empfiehlt Anlegern, aktuelle Rücksetzer von Nvidia nachzukaufen. Weitere Kaufempfehlungen umfassen Dell und Marvell Technology. Nvidia Die Bank rät dazu, den jüngsten Kursrückgang des Chipherstellers zu nutzen. Nvidia ist im vergangenen Monat um mehr als 4 Prozent gefallen. "Der nächste wichtige Test für KI-Bullen steht am 26. Februar an, wenn Nvidia die Ergebnisse des vierten …