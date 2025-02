Krypto News: Immer mehr Vorwürfe gegen TRUMP-Coin - War alles nur Betrug?

Das Krypto-Jahr startete zunächst vielversprechend, denn weltweit waren viele Anleger davon überzeugt, dass Donald Trump als neuer US-Präsident für einen wahren Aufschwung am Markt sorgen wird. Nur drei Tage vor seinem Amtsantritt brachte Trump einen eigenen Meme-Coin heraus, der als TRUMP OFFICIAL innerhalb kürzester Zeit über 41.000 Prozent in die Höhe steigen konnte. Zwischenzeitlich wurde ein Preis von knapp unter 75 US-Dollar erreicht.

Dann fiel der Preis jedoch fast 80 Prozent und viele Investoren fühlen sich betrogen. Jetzt werden immer mehr Stimmen laut, die von Insiderhandel und Betrug reden.

Krypto-Betrug im großen Stil? Erste Wallets kauften TRUMP-Token vor Launch

Der OFFICIAL TRUMP Coin konnte Krypto-Geschichte schreiben, denn keine Kryptowährung konnte jemals so schnell einen so hohen Marktwert erreichen. Genauso schnell platzte der Traum vom schnellen Geld für viele spätere Investoren, denn der Preis ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels mit 14,96 US-Dollar bei einem äußerst niedrigen Niveau angekommen - fast 80 Prozent vom Allzeithoch entfernt.

Es könnte sich beim OFFICIAL TRUMP Token zudem um Betrug handeln: Eine Krypto-Wallet kaufte bereits drei Stunden vor dem offiziellen Launch TRUMP-Token für einen Wert von ungefähr 1 Million US-Dollar und konnte diese später für über 150 Millionen US-Dollar verkaufen. Eine weitere Wallet wurde erst vier Stunden vor dem Launch erstellt und konnte innerhalb der ersten Minute ebenfalls TRUMP Coins für 1 Million US-Dollar kaufen - und ebenfalls hohe Gewinne erzielen.

suspicious trades on $TRUMP?



address 6QSc2 was funded 4 hours before launch and bought $1M in the FIRST minute



they sold $20M and still hold $96M pic.twitter.com/BvCghd4EOr - Bubblemaps (@bubblemaps) January 18, 2025

Außerdem sind noch immer 80 Prozent aller TRUMP-Token gesperrt und wurden noch gar nicht auf den Markt gebracht. Dahinter steht das Unternehmen "CIC Digital LLC", das bereits im vergangenen Jahr die Trump-NFT-Karten herausgebracht hatte. Die künstliche Knappheit dürfte einen großen Anteil daran gehabt haben, dass der TRUMP-Preis in den ersten Tagen ein so hohes Allzeithoch erreichen konnte. Gleichzeitig gibt es jetzt erste Ermittlungen dazu, ob es sich bei dem Projekt um einen "Pump-and-Dump" Betrug handelt.

Der offizielle X-Account des OFFICIAL TRUMP Meme-Coins reagierte auf die Vorwürfe allerdings selbstgefällig und erklärte in einem Tweet: "Teuer kaufen und billig verkaufen macht $TRUMP nicht zu einem Betrug." Es macht Dich zu einem Verlierer", was bei vielen Investoren Unverständnis und Empörung auslöste.

Auf jeden Fall zeigt die Akte OFFICIAL TRUMP, dass jeder Krypto-Anleger unbedingt vorab seine eigenen Recherchen durchführen und sich nicht von FOMO (Fear Of Mission Out) blenden lassen sollte. Umso wichtiger kann es sein, zum Beispiel mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) passende Projekte zu finden, die zur eigenen Anlagestrategie passen. Vor allem sogenannte KI-Agenten wie Mind of Pepe können in diesem Unterfangen mit Rat und Tat weiterhelfen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.