Die Aktie von BYD Co. Ltd. setzte ihre beeindruckende Rallye fort und stieg am Freitag um +2,79 % auf 50,39 USD. Nach dem explosiven Anstieg stellt sich nun die Frage: Kann die Aktie dieses Tempo halten oder droht eine Korrektur? Technische Analyse: Starke Rallye ohne Anzeichen von Schwäche Gleitende Durchschnitte: BYD notiert weit über der 20-Tage-Linie (42,43 USD), der 50-Tage-Linie (36,87 USD) ...

