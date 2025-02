Köln (ots) -PENNY stellt im Rahmen seiner langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie sein Blumenerde-Sortiment noch in der ersten Hälfte dieses Jahres auf komplett torffrei um. Torf ist ein organisches Material, das in Mooren aus abgestorbenen Pflanzen entsteht. Da er Wasser gut speichert und das Wachstum fördert, wird er oft für Blumenerde verwendet. Herkömmliche Blumenerde kann bis zu 90 Prozent Torf enthalten. Sein Abbau hat jedoch weitreichende Folgen für Umwelt und Klima. Denn Moore sind wichtige Kohlenstoffspeicher, die mit zur Klimaregulierung beitragen.Darum hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in diesem Jahr wieder zu der Aktion "Torffrei Gärtnern" (28.02. bis 08.03.) aufgerufen, an der auch Penny als Partner teilnimmt. Denn torffrei gärtnern ist mittlerweile dank nachhaltiger Torfersatzstoffe problemlos möglich."Wir unterstützen die bundesweite Initiative "Torffrei Gärtnern" als Partner, um unsere Kunden und Kundinnen umfassend über den Schutz von Torf und dessen Bedeutung für die Umwelt aufzuklären. Für Penny hat das Thema in diesem Jahr eine besonders hohe Bedeutung. Ab 2025 werden wir unser gesamtes Blumenerde-Sortiment auf torffreie Inhaltsstoffe umstellen. Neben den bereits drei Sorten torffreier Bio-Naturgut-Erde folgt daher in der ersten Jahreshälfte die Umstellung auf eine torffreie Universal-Blumenerde. Dies schafft eine zusätzliche Torfersparnis von über 1,2 Million verkauften Blumenerde-Beuteln im Jahr und stellt daher einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Ressourcennutzung dar", so Patricia Hirsch, Einkaufsleiterin Obst, Gemüse und Blumen bei PENNY.PENNY: PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5977246