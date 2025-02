Die Börse reagiert verhalten auf den Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland. Am Ende kam es doch zum erwarteten Ergebnis einer Großen Koalition, auch wenn es am Wahlabend selbst noch spannend wurde. Die Aktie der Deutschen Bank fällt nicht durch extreme Ausschläge auf, dabei gibt es News aus Frankfurt.Die Deutsche Bank stellt den Vertrieb von Darlehen über die DSL-Bank ein. Darüber berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demnach würden nun Gespräche mit dem Betriebsrat über den Abbau von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...