Keferloh/ Haar (ots) -Am vergangenen Sonntag fand in der neuen Eventlocation No. 1 Bar & Lounge die mit Spannung erwartete Präsentation des neuen EAGLES Magazins 2025 statt. Das Magazin der EAGLES hat mittlerweile Kultstatus und ist nicht nur bei den Mitgliedern ein beliebtes Medium.Wirt und Gastgeber der Veranstaltung, Theo Heupgen, freute sich, dass die EAGLES den Weg zu ihm gefunden hat. Vor allem im Sommer ist das Gut Keferloh mit seinem schönen Biergarten ein beliebter Ausflugsort im Münchener Osten.Für die schönste Überraschung des Abends sorgte EAGLES-Ehrenpräsident Frank Fleschenberg. Mit tosendem Applaus wurde er nach seiner Ansprache von den Gästen gewürdigt. "Mir geht es heute gut und sogar besser als noch vor zwei Jahren. Ich bin froh bei Anlässen wie diesen dabei sein zu können und freue mich unglaublich, dass die EAGLES, auch ohne meine große Hilfe weiterhin erfolgreich in ihrer Mission sind."Nach der Enthüllung des Magazins und der Moderation durch EAGLES-Vorständin, Julia Fleschenberg, wurden die aktuellen Wahlergebnisse auf einem großen Monitor übertragen, was für zusätzliche Spannung sorgte. Ein besonderes Highlight war die Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 10.000 Euro für den Bayerischen Jugendpreis der Initiative Werterhalt und Weitergabe. Der Scheck wurde stellvertretend an den Botschafter Alem Begic (Europameister im Halbschwergewicht) überreicht, der sich für die Förderung junger Talente stark macht.Am Vormittag fand im benachbarten Ort Haar ein Benefiz-Fußballturnier des Lions Club München-Keferloh statt, bei dem die erste EAGLES-Fußballmannschaft an den Start ging. Die Mannschaft, die von 1860-Ikone Benjamin Lauth angeführt wurde, setzte sich aus namhaften Spielern zusammen, darunter Schalke-Legende Ingo Anderbrügge, Fußballer Diego Contento, Moderator Stefan Mross (Tor), Schauspieler Christian K. Schaeffer, Golf-Pro Stephan Gandl und Musiker Lanny Lanner. Auch die Business EAGLES waren vertreten, mit Initiator Andreas Knürr, Peter Heidecker und Dr. Christian Fitz, die sich auf dem Platz aktiv für die gute Sache engagierten.Leider konnte die EAGLES-Mannschaft gegen die vielen jungen Teams nicht unter die Erstplatzierten kommen. Allerdings ging der Titel "Torwart des Turniers" an die EAGLES: Stefan Mross, der das Tor mit vollem Körpereinsatz verteidigte wurde dieser Pokal verliehen.Zu Ehren dieser Auszeichnung durfte Stefan Mross mit Wirt Theo Heupgen im Anschluss das Augustiner Fass im No. 1 Bar & Lounge anstechen.Außerdem waren dabei:Renn-Rodlerin Susi Erdmann, Ski-Ass Michaela Gerg, Gesangsduo Marianne und Michael, Sängerin Claudia Jung, Sopranistin Anna Maria Kaufmann, Moderatorin Marianne Kreuzer, Hochspringer Carlo Thränhardt, Schauspieler Florian Odendahl, Tennis-Ass Tomas Nydahl.Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr das Engagement der EAGLES-Community für soziale Projekte und die Förderung junger Talente. Wir danken allen Teilnehmern und Unterstützern, die diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.Pressekontakt:The EAGLES Charity Club e.V.T: (+ 49) 089-642480-23E: jf@eagles-charity.dewww.eagles-charity.deOriginal-Content von: Eagles Charity Golf Club e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63698/5977265