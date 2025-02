Der chinesische Batteriehersteller CALB beginnt dieses Jahr mit dem Bau seiner ersten europäischen Batteriefabrik. Das 2022 angekündigte Werk am Hafen von Sines soll 2028 ans Netz gehen, nicht wie ursprünglich geplant bereits Ende 2025. Gebaut werden dort sowohl Zellen als auch einbaufertige Packs. Laut Reuters will CALB in Portugal Lithiumbatterien mit einer jährlichen Gesamtkapazität von 15 Gigawattstunden produzieren, was etwa 187.000 Batterien ...

