EQS-News: INSTANT GROUP AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Mittelstands-Finanzierung über Börsenmäntel zieht an - Börsenmantel-AG jetzt auch im 'Handbuch börsennotierte AG'



24.02.2025 / 10:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mittelstands-Finanzierung über Börsenmäntel zieht an - Börsenmantel-AG jetzt auch im "Handbuch börsennotierte AG"



Die Instant Group AG (ISIN DE0005418404, Primärmarkt Düsseldorf, Börsen Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart) stellte im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der Instant IPO SE ( www.instant-ipo.de ) fest, dass im Geschäftssektor 'Börsenlistings' zunehmend die Verwendung von Börsenmänteln zur Mittelstandsfinanzierung an Bedeutung gewinnt.



Auch wurde die Börsenmantel-AG in die renommierte Publikation "Handbuch börsennotierte AG" aufgenommen. Diese Anerkennung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Börsenmänteln als nachhaltiges Finanzierungsinstrument.



Börsenmäntel - also bereits börsengelistete, aber nicht operativ tätige Gesellschaften - bieten Unternehmen eine echte Alternative zum traditionellen Börsengang (IPO). Anstatt den langwierigen und kostenintensiven Weg eines IPOs zu beschreiten, können Unternehmen mit weniger regulatorischem Aufwand via eines Börsenmantels an die Börse gehen. Hierneben ist der Kauf eines Börsenmantels nicht nur wesentlich kostensensitiver, sondern ist auch der schnellste Weg an die Börse.



Insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen sowie den Mittelstand, die oft mit eingeschränkten Finanzierungsoptionen konfrontiert sind, eröffnet der Weg über einen Börsenmantel neue Möglichkeiten für Wachstum und Kapitalbeschaffung.



Gerade zu Zeiten restriktiverer Kreditvergaben und schwer vorhersehbarer Zinsentwicklungen gewinnt eine breitere Finanzierungsbasis für alle Unternehmen an Bedeutung. Der Erwerb eines Börsenmantels bietet Unternehmen nicht nur den schnellsten Weg zur eigenen Kapitalmarktpräsenz, sondern erhöht auch die Flexibilität bei der Eigenkapitalbeschaffung.



Doch der eigene Börsen-Zugang ist keinesfalls nur eine Finanzierungsalternative, sondern eröffnet komplett neue Finanzierungsmöglichkeiten. So kann die eigene Aktie auch als eine Art Währung eingesetzt werden, um Anteilserwerbe oder Übernahmen zu finanzieren oder Mitarbeiter über Optionen zu motivieren. Diese Vorteile werden gerade von kleineren, mittleren und mittelständischen Unternehmen zu Zeiten herausfordernder Märkte zunehmend erkannt.



Auch die Börsen zeigen sich kleineren und mittleren Unternehmen mit Geschäftsfokus auf der DACH-Region wieder deutlich mehr zugewandt.



Die Aufnahme in das 'Handbuch börsennotierte AG' ist ein Beleg für die wachsende Akzeptanz von Börsenmänteln als strategisches Finanzierungsinstrument. Es verdeutlicht die wachsende Rolle, die Mantelgesellschaften im Kapitalmarkt einnehmen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen wird diese Tendenz voraussichtlich weiter an Dynamik gewinnen.



Über die INSTANT GROUP:

Die INSTANT GROUP AG ist seit über 25 Jahren am Kapitalmarkt tätig, hält wachstumsorientierte Beteiligungen und organisiert branchenunabhängig über ihren strategischen Kooperationspartner INSTANT IPO SE, als offiziellem Kapitalmarktpartner, schnelle Börseneinführungen für kleinere, mittlere und mittelständische Unternehmen.



Kontakt:

INSTANT GROUP AG

Poststr. 2-4

60329 Frankfurt am Main



Tel.: 069/34866945

E-Mail: info@instant.group

Internet: www.instant.group



ISIN: DE0005418404

WKN: 541840



Börsen: Düsseldorf (Primärmarkt), Freiverkehr Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart



24.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com