Aguia Resources schließt 10-Jahres-Vertrag zur Phosphatverarbeitung ab

Aguia Resources hat einen wegweisenden 10-jährigen Pachtvertrag mit Dagoberto Barcelos S.A. (DB) abgeschlossen, um Phosphat im bestehenden Düngemittel-Verarbeitungswerk von DB in der Nähe von Caçapava do Sul zu verarbeiten. Das Unternehmen erklärte, dass dieser Schritt die strategische Ausrichtung auf den stark importabhängigen brasilianischen Phosphatmarkt unterstütze und Aguia als lokalen Anbieter positionieren solle.

Aguia Resources gab bekannt, dass das Tochterunternehmen Águia Fertilizantes S.A. einen verbindlichen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 10 Jahren unterzeichnet habe, der um weitere 10 Jahre verlängert werden könne. Das genutzte Verarbeitungswerk erreichte in den letzten acht Jahren eine Produktionskapazität von etwa 100.000 Tonnen pro Jahr. Mit geplanten technischen Aufrüstungen wie einer zusätzlichen Hammermühle und einer zweiten Trocknungseinheit solle die Kapazität auf bis zu 300.000 Tonnen pro Jahr erhöht werden.



Zur Deckung der geplanten Investitionen von DB und zur Kompensation von Kosten durch die Betriebseinstellung des Werks werde Aguia eine einmalige Zahlung von 5 Millionen BRL (etwa 1,4 Millionen AUD) leisten. Zudem sei ein monatlicher Mietzins von 163.000 BRL (etwa 43.000 AUD) fällig, sobald Aguia sechs Monate nach Vertragsunterzeichnung die Kontrolle über den Standort übernehme.

DB-Verarbeitungsanlage

Strategische Bedeutung

Aguia plant den Beginn der Erzverarbeitung im dritten Quartal 2025 und forciert parallel die Exploration und Entwicklung von zwei eigenen Lagerstätten, die nur 9 km vom DB-Werk entfernt liegen. Der brasilianische Bundesstaat Rio Grande do Sul sei derzeit vollständig auf Phosphatimporte angewiesen, die zu einem Preis von etwa 344 AUD pro Tonne bezogen werden müssten. Aguia gehe davon aus, sein lokal produziertes Phosphat zu einem Preis von etwa 150 bis 160 AUD pro Tonne anbieten zu können, was erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber Importen bieten solle.



Zusätzlich verhandle Aguia mit einem weiteren Verarbeitungswerk in der Region Caçapava do Sul, um die Produktionskapazitäten weiter zu steigern. Das Unternehmen erklärte, durch diese Maßnahmen seine Marktposition zu stärken und den steigenden Bedarf der regionalen Landwirtschaft nach lokal produziertem Phosphatdeckmittel decken zu wollen.