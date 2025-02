FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 780 auf 1040 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der jüngsten Kursrally sieht Analyst Christoph Laskawi laut einer am Montag vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial. Unter anderem verwies er darauf, dass der Rüstungskonzern detaillierte Analysen liefern dürfte, welche Systeme in Europa am dringendsten benötigt würden und was Rheinmetall dazu beitragen könne./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009