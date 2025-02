Mladá Boleslav (ots) -› Neue RS-Varianten von Škoda Kodiaq (Škoda Kodiaq RS 2,0 TSI DSG 4x4 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,2 - 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 186 - 193 g/km; CO2-Klasse: G - G) und Škoda Octavia (Škoda Octavia RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G; Škoda Octavia Combi RS 2,0 TSI DSG 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,4 - 7,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 146 - 178 g/km; CO2-Klasse: E - G) punkten dank überarbeitetem 2,0 TSI-Benziner und 195 kW (265 PS) mit mehr Leistung als je zuvor› Sportliche Topmodelle mit speziellen Exterieur- und Interieurdetails sowie umfangreicherer Serienausstattung inklusive Komfortöffnung und KESSY› Das Kürzel RS für,Rallye Sport' steht bei Škoda seit rund 50 Jahren für Top-Performance, zunächst auf der Rennstrecke und seit 2000 auch in SerienmodellenDer neue Škoda Kodiaq RS und der aufgewertete Škoda Octavia RS sind die jüngsten Neuzugänge der sportlichen RS-Familie des tschechischen Autoherstellers. Ihr neuer 2,0 TSI-Benziner leistet 195 kW (265 PS), damit sind beide leistungsstärker als je zuvor, ohne Kompromisse bei Alltagskomfort und Effizienz einzugehen. Das Kürzel RS steht seit dem Jahr 2000 für Motorsportkompetenz in Škoda Serienfahrzeugen. 2022 wurden der rein elektrische Enyaq RS und das Enyaq RS Coupé in das RS-Portfolio aufgenommen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5977304