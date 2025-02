HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Formycon von 72 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung des Biosimilar-Herstellers und Gesprächen mit dem Management habe er seine Schätzungen für 2025 und 2026 weiter nach unten gedreht, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Auch die Konsensprognosen dürften weiter sinken./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWVY8