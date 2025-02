Bayreuth (ots) -Ab 1. April 2025 wird der medizinische Kompressionsstrumpf mediven 550 Bein auch mit seitlicher Naht als Alternative zur hinteren Naht angeboten. Damit kommt der Medizinprodukte-Hersteller medi der Anregung von Flachstrick-Träger:innen nach, die sich das innovative Feature für den wandstabileren, festeren Kompressionsstrumpf gewünscht hatten. Im Oktober 2023 hat medi die seitliche Naht erstmals beim mediven cosy eingeführt. Zudem wurde auch das mediven 550 Schwangerschaftsleibteil optimiert - für einen noch angenehmeren Tragekomfort in der Schwangerschaft.Das Ohr am Markt haben und einen engen Austausch pflegen mit Patient:innen, dem Fachhandel sowie Ärzt:innen - dafür steht das Bayreuther Traditionsunternehmen medi. Das Ziel: Die Bedürfnisse und Anforderungen von Patient:innen noch besser zu verstehen, um Produkte und digitale Lösungen stetig zu verbessern. Entstanden sind in den letzten Jahren daraus echte Innovationen und Produkte mit Herz. Neuestes Highlight ist die seitliche Naht beim flachgestrickten medizinischen Kompressionsstrumpf mediven 550 Bein, erhältlich ab 1. April 2025.Dank der seitlichen Naht profitieren Lip- und Lymphödem-Betroffene bei ihrer medizinischen Versorgung von folgenden drei Vorteilen: Erstens einem bequemeren Gefühl in der sensiblen Kniekehle - speziell in Kombination mit der Knie-Funktionszone. Zweitens sorgt die nahtlose Sitz- und Trittfläche für mehr Tragekomfort und kann damit eine höhere Tragedauer ermöglichen. Und drittens verbessert die seitliche Naht die Bewegungsfreiheit der Träger:innen im Alltag, Beruf oder beim Sport. Caroline Sprott, Healthfluencerin und Lipödem-Patientin, ist großer Fan: "Mit der seitlichen Naht ist meine Kompression bequemer, angenehmer in der Kniekehle und die Optik ist klasse. Das ist ein echter Gamechanger!"medi ist damit dem Wunsch der Lip- und Lymphödem-Community nachgekommen, die seitliche Naht nach dem mediven cosy nun auch beim wandstabileren, festeren mediven 550 Bein anzubieten. Seit der Einführung im Oktober 2023 hat sich das innovative Feature beim mediven cosy als beliebte Alternative etabliert. Beide medizinischen Kompressionsstrümpfe sind weiterhin auch mit der hinteren Naht bestellbar.Optimierte Unterstützung in der Schwangerschaft bei Lip- und LymphödemAuch werdende Mütter können sich freuen: Das mediven 550 Schwangerschaftsleibteil wurde hinsichtlich des Tragekomforts weiter verbessert und ist ebenfalls ab 1. April 2025 bestellbar. Isabell Regensdorff, Lymphödem-Patientin und Mutter eines kleinen Sohnes, ist vom optimierten Schwangerschaftsleibteil überzeugt: "Es ist super soft und wächst in der Schwangerschaft mit! Das Material ist sehr anschmiegsam und hat meinen Bauch während der Schwangerschaft angenehm gestützt."Die optimierten Features im Überblick:Das einzigartige 3-Zonen-Gestrick ist noch flexibler und passt sich perfekt dem wachsenden Bauch an - für optimalen Tragekomfort in der kompletten Schwangerschaft:- Hochelastische Zone: Zur Druckentlastung wird das vordere obere Leibteil ohne kompressiven Strickfaden gefertigt.- Übergangszone: Die mittlere Zone unterstützt den Schwangerschaftsbauch und bildet aufgrund ihrer elastischen Beschaffenheit gleichzeitig einen fließenden Übergang zur oberen Zone.- Stützende Zone: Im Rückenbereich bleibt die Kompression erhalten, um den Rücken bei Gewichtszunahme zu unterstützen und zu entlasten.Weitere Informationen für den medizinischen Fachhandel gibt es im medi Kundencenter, Telefon 0921 912-960, E-Mail lymphservice@medi.de (mediven Flachstrick). Informationsmaterial für Ärzt:innen gibt es im medi Kundencenter, Telefon 0921 912-977, E-Mail arzt@medi.de.Zweckbestimmung mediven® cosy |mediven® 550 Bein: Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.Surftipps:www.medi.de/produkte/mediven-550-beinwww.medi.de/produkte/mediven-cosy/www.medi.de/produkte/kompressionsstruempfe/extras/leibteile/www.medi.de/diagnose-therapie/schwangerschaftsbeschwerden/www.medi.de/produkte/schwangerschaft/www.medi.de/diagnose-therapie/lipoedem/erfahrungen/schwangerschaft-krug/Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartCommunication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/5977370