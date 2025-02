Mitteilung der PORR AG:

PORR im Aufwind: Steigerung auf allen Ebenen

- Produktionsleistung auf EUR 6,7 Mrd. ausgebaut

- Auftragsbestand wächst weiter auf EUR 8,5 Mrd.

- EBIT auf EUR 158,4 Mio. verbessert

Ein erfreulicher erster Einblick in die Bilanz 2024: Die PORR legte auf allen Ebenen zu und punktet mit spannenden Neuaufträgen. Sowohl Auftragsbestand als auch Auftragseingang wurden ausgebaut. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um satte 12,9 %. Wachstumschancen sieht das Unternehmen im Infrastrukturbau aber auch in den Bereichen Datencenter, Healthcare und im wieder in Fahrt kommenden Wohnbau.

"Die PORR hat im Geschäftsjahr 2024 abgeliefert: Die EBIT-Marge liegt bei 2,6 %, die Auftragslage ...

