Die Aktie von Caterpillar (US1491231015) fiel am Freitag um -2,61 % auf 340,04 USD und befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend. Die 200-Tage-Linie wurde inzwischen nach unten durchbrochen, was das Chartbild weiter eintrübt. Technische Analyse: Schwächesignale verstärken sich Gleitende Durchschnitte: Die Aktie notiert unter der 20-Tage-Linie (361,04 USD), der 50-Tage-Linie (370,05 USD) ...

