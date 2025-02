New York (ots/PRNewswire) -PERSUIT, die führende juristische Technologieplattform, die sich auf das Management von externen Anwälten spezialisiert hat, und PwC, eines der weltweit größten Netzwerke für professionelle Dienstleistungen, freuen sich, eine globale strategische Allianz bekannt zu geben. In einer bahnbrechenden Zusammenarbeit werden PERSUIT und PwC die Rechtsabteilungen großer Unternehmen weltweit auf eine transformative Reise zu wertschöpfenden Rechtsabteilungen führenMehr als 20 % der Fortune-100-Unternehmen, darunter viele der weltweit führenden Finanzdienstleister, Pharma-, Energie- und Konsumgüterunternehmen, nutzen die Plattform von PERSUIT, um erhebliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen bei ihren externen Rechtskosten zu erzielen. Durch die Anwendung des branchenführenden Betriebsmodells von PERSUIT für die Verwaltung externer Anwälte und die Optimierung externer Ausgaben konnten diese Unternehmen nicht nur ihre Kosten senken, sondern auch die Qualität und den Wert der erhaltenen Rechtsdienstleistungen steigern.Durch diese Allianz haben Unternehmen nun die Möglichkeit, die Expertise von PwC bei der Förderung von strategischer Transformation, Innovation und Change Management in Rechtsabteilungen zu nutzen, um eine konsistente Wertschöpfung zu gewährleisten.PwC arbeitet mit PERSUIT zusammen, um Kunden dabei zu helfen, ihre Rechtsabteilungen umzugestalten und sie mit den allgemeinen Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es den Rechtsteams, ihre Rollen neu zu definieren, einen kulturellen Wandel herbeizuführen, fortschrittliche Technologien wie PERSUIT zu integrieren und ihre Betriebsmodelle zu optimieren.Jim Delkousis, Geschäftsführer von PERSUIT, kommentierte:"Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit PwC weltweit auszubauen. Die Tatsache, dass unsere Kunden im Durchschnitt 26 % pro Jahr einsparen, unterstreicht den ROI bei der Optimierung des Engagements externer Anwälte. Durch die Integration des geschätzten PwC-Rahmens für die Geschäftstransformation befähigen wir die Büros der Leiter der Rechtsabteilung nicht nur, das branchenführende Betriebsmodell von PERSUIT für die Verwaltung externer Ausgaben zu übernehmen, sondern auch eine ganzheitliche Transformation durchzuführen, die mit den strategischen Zielen ihrer Organisation übereinstimmt."Frederic Mirza Khanian, Leiter für Global Legal und Legal Business Solutions bei PwC, fügte hinzu:"Die Optimierung der Beschaffung von externen Beratern ist ein entscheidender Schritt für Rechtsabteilungen, die sich zu globalen Wertschöpfungsunternehmen entwickeln wollen. Durch die Kombination der innovativen Plattform von PERSUIT mit unserer weltweit anerkannten Expertise im Bereich der juristischen Transformation bieten wir GC-Büros auf der ganzen Welt die Werkzeuge und die Unterstützung, die sie benötigen, um KI-gestützte Veränderungen zu navigieren, die strategische Transformation voranzutreiben und einen erheblichen Mehrwert zu schaffen."Informationen zu PERSUITPERSUIT ist die führende Technologieplattform für den Rechtsbereich, die die Art und Weise revolutioniert, wie Rechtsabteilungen von Unternehmen externe Anwälte engagieren und verwalten. Indem PERSUIT Transparenz und datengestützte Erkenntnisse in den Auswahlprozess einbringt, hilft es Unternehmen, die Beschaffung zu rationalisieren, die Ausgaben für Rechtsberatung zu optimieren und weltweit bessere Ergebnisse zu erzielen.Weitere Informationen finden Sie unterwww.persuit.com.Informationen PwCWir bei PwC möchten gesellschaftliches Vertrauen aufbauen und wichtige Probleme lösen. Wir sind ein Netzwerk von Unternehmen in 149 Ländern mit mehr als 370.000 Mitarbeitern, die sich der Qualität von Prüfungs-, Beratungs-, Steuer- und Rechtsdienstleistungen verschrieben haben. Legal Business Solutions vereint mehr als 4.000 Rechts-, Technologie- und Beratungsexperten in über 100 Ländern, die als Teil der PwC-Gemeinschaft für Problemlösungen tätig sind. Das Geschäft wird durch Service-Delivery-Zentren an strategischen Standorten und starke Allianzbeziehungen mit führenden Technologieanbietern wie PERSUIT unterstützt.Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was Ihnen wichtig ist, indem Sie uns unter www.pwc.com besuchen.Medienkontakt:• E-Mail: andy.nester@persuit.com• Telefon: +1 (415) 216-3531• E-Mail - imran.javaid@pwc.com• Telefon: +44 7483 344 407Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2620199/persuit_pwc_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/persuit-und-pwc-kundigen-eine-globale-strategische-allianz-an-um-das-juristische-betriebsmodell-inmitten-des-ki-getriebenen-wandels-zu-revolutionieren-302382709.htmlOriginal-Content von: PERSUIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101491/100928992