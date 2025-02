Linz (www.anleihencheck.de) - Vergangenen Freitag standen die Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindices aus Deutschland und der Eurozone an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während sich die Stimmung in der Industrie etwas gebessert habe, schwächele nun der Dienstleistungssektor. Dieser signalisiere aber mit Werten über 50 im Gegensatz zur Industrie (Werte deutlich unter 50) weiterhin Wachstum und ein positives Stimmungsbild. Zur Belebung der Konjunktur werde die EZB bei der nächsten Sitzung am 6. März mit großer Wahrscheinlichkeit das Zinsniveau erneut um 0,25% senken. Der Euro habe sich in den letzten Tagen etwas erholen können und notiere nun über dem charttechnischen Widerstand bei 1,0500. Hingegen sei das Wahlergebnis der deutschen Bundestagswahlen wohl größtenteils vom Devisenmarkt erwartet worden und habe zumindest vorerst für wenig Bewegung gesorgt. (24.02.2025/alc/a/a) ...

