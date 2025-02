Krefeld (ots) -Und weiterhin bleibt der private Vermögensaufbau hierzulande viel zu ertraglos: Zwar ist die Sparmentalität trotz verschwindend geringer Zinsen präsent, doch aus Angst vor Fehlern wird das Ersparte bevorzugt auf Sparbüchern, Girokonten oder im schlimmsten Fall in heimischen Schubladen gehortet. Kein Wunder also, dass die durchschnittlichen Renditen äußerst gering ausfallen - und das angelegte Vermögen in der aktuellen Lage eher schrumpft als wächst. Wie aber lässt sich das endlich ändern?Die Angst vor finanziellen Fehlentscheidungen hält viele Menschen davon ab, ihr Geld sinnvoll anzulegen - stattdessen verharren sie in der vermeintlichen Sicherheit klassischer Sparformen, die längst nicht mehr den gewünschten Ertrag bringen. Doch gerade in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Unsicherheiten ist diese Passivität besonders fatal: Wer sein Kapital lediglich "parkt", statt es strategisch zu investieren, verliert langfristig an Kaufkraft. Um das eigene Vermögen zu sichern und für das Alter vorzusorgen, ist also dringend ein kollektives Umdenken erforderlich. "Tatsächlich scheitern die meisten Anleger nicht an den Märkten selbst, sondern an mangelndem Wissen und falschen Annahmen über die Mechanismen der Kapitalanlage", erklärt Andree Breuer, CEO der Honoris Finance GmbH."Um ihnen die Grundlage dafür zu bieten, endlich selbstbewusst und auf Basis wissenschaftlicher sowie bewährter Prinzipien an die Sache herangehen zu können, haben wir unser Finance Speed-Date entwickelt", fügt er hinzu. "Darüber erhalten Teilnehmer einen kompakten, faktenbasierten Überblick über ihre Möglichkeiten - ganz ohne Spekulationen." Andree Breuer gehört zu den erfahrensten Finanzexperten auf Honorarbasis Deutschlands: Mit einem finanzmathematischen und -wissenschaftlichen Hintergrund hat er nicht nur mehrere erfolgreiche Produkte entwickelt, sondern seit 2008 Tausende Finanzberater geschult. Bereits 2007 brachte er die erste finanzmathematische Software für Finanzexperten auf Honorarbasis auf den Markt - eine Innovation, die mittlerweile über 10.000 Produktprüfungen ermöglicht hat. Welche Vorteile sein Finance Speed-Date heute speziell privaten Anlegern bietet, erfahren Sie hier.Was das Finance Speed-Date bietet - und wie realistisch die versprochenen Ergebnisse von Honoris Finance wirklich sind"Mit der Idee für unser Finance Speed-Date im Gepäck habe ich in Kooperation mit Geschäftsführer Alexander Dunze letztendlich ein 28-minütiges Video produziert", erzählt Andree Breuer von der Honoris Finance GmbH. Das Resultat: eine anschauliche Anleitung für nachhaltige Investitionen sowie ein zeitsparender und kostenfreier Einblick in real existierende Verträge und deren Renditemöglichkeiten. Auf dieser Basis können Anleger sich bereits vor einer individuellen Beratung umfassend informieren - und das flexibel, wann immer es in ihren Alltag passt. "Enttäuscht wird dabei niemand. Ganz im Gegenteil: Mit dem Wissen aus unserem Finance Speed-Date werden im Grunde täglich profitable Anlageentscheidungen getroffen.Das bestätigen auch unabhängige Analysen: So wurden auch die Qualität und Erfolgsrate der evidenzbasierten Anlagestrategien der Honoris Finance GmbH bereits ausgiebig untersucht. Das renommierte Institut für Vermögensaufbau in München verglich beispielsweise in seiner Studie "Evidenzbasiertes Investieren vs. konventionelles Asset Management" verschiedene Anlageportfolios - darunter auch die von Honoris Finance. Das Ergebnis: Andree Breuers wissenschaftlich fundierte Strategien übertreffen Mischfonds und aktive Vermögensverwaltungen in ihrer Performance deutlich. "Detaillierte Ergebnisse der Studie sind übrigens auf unserer Website einsehbar", verrät er.An wen sich das Angebot von Honoris Finance richtet - und was es neben dem Finance Speed-Date umfasstGrundsätzlich verfolgt die Honoris Finance GmbH in allen Bereichen einen hohen Anspruch und geht dabei weit über das hinaus, was Anleger von anderen Anbietern gewohnt sind: "Wir analysieren die Märkte kontinuierlich und stützen unsere Strategien ausschließlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse - ohne hauseigene Produkte oder versteckte Provisionen", so Andree Breuer. Dadurch bleibt Honoris Finance unabhängig und frei von Interessenkonflikten. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die Portfolios sind mit rund 12.500 Aktien und Anleihen weltweit breit diversifiziert - ein entscheidender Faktor für Krisensicherheit und langfristige Stabilität.Dabei richtet sich das Angebot an eine breite Zielgruppe - vom Kleinsparer bis zum Großanleger, unabhängig von Alter und Erfahrung. Auch junge Menschen werden gezielt angesprochen, denn auch sie haben die Möglichkeit, durch strategisches Vorgehen langfristig ein Millionenvermögen aufzubauen. "Tatsächlich kann jeder mit gezielten Maßnahmen und wissenschaftlich fundierten Strategien finanziellen Wohlstand erreichen", erklärt Andree Breuer. Ein zentraler Baustein dabei ist das Sparen. Bereits kleine Beträge, konsequent investiert, können über die Jahre erhebliche Vermögen wachsen lassen. Warum Sparen so essenziell ist und wie es mit der richtigen Strategie zum finanziellen Erfolg führt, ist daher ein fester Bestandteil des Finance Speed-Dates. Dort erfahren Interessierte aus erster Hand, wie sie mit einfachen Schritten den Grundstein für langfristigen Vermögensaufbau legen können."Zur Veranschaulichung werden nicht nur allgemeine Beispiele gezeigt, sondern auch echte Verträge offengelegt - sowohl aus unserer eigenen Familie als auch von wohlhabenden Kunden", erklärt Andree Breuer von der Honoris Finance GmbH. Diese authentischen Einblicke verdeutlichen, wie verschiedene Strategien in der Praxis funktionieren und welche langfristigen Effekte sie haben. So wird auch sichtbar, dass finanzielle Unabhängigkeit nicht nur für große Investoren erreichbar ist, sondern auch für junge Menschen mit geringen Sparbeträgen. Eine umfangreiche Broschüre auf der Unternehmenswebseite dokumentiert hierzu zahlreiche Kundenbeispiele aus verschiedenen Branchen, Alters- und Vermögensklassen und bietet weiterführende Informationen für alle, die sich intensiver mit den Möglichkeiten des Vermögensaufbaus befassen möchten.Individuelle Beratung für langfristigen Vermögensaufbau"Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten ist ein systematischer Vermögensaufbau wichtiger denn je - damit wollen wir niemanden alleine lassen", betont Andree Breuer. Unterstützung hierbei erhalten Kunden daher auch über das Finance Speed-Date hinaus: Um individuelle Strategien zu erarbeiten, bietet die Honoris Finance GmbH persönliche Beratungen an. Dabei ermitteln die Experten gemeinsam mit den Anlegern, welche Art des Vermögensaufbaus am besten zu ihrer Lebenssituation und Risikobereitschaft passt. Neben maßgeschneiderten Konzepten und bewährten Ansätzen erhält dadurch jeder das nötige Know-how, um selbstbestimmt und aufgeklärt eine Entscheidung über seine finanzielle Zukunft treffen zu können.Sie wollen Ihren Vermögensaufbau selbst in die Hand nehmen und sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen können? Dann melden Sie sich jetzt bei Andree Breuer von Honoris Finance (https://www.honoris-finance.de/) und vereinbaren Sie einen Termin zur kostenlosen Erstberatung!Pressekontakt:Honoris Finance GmbH - Geschäftsführung Andree Breuer, Alexander DunzeWilhelmshofallee 75, 47800 KrefeldTelefon: 02151/70460info@honoris-finance.dewww.honoris-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Honoris Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170811/5977558