© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpa

Am Donnerstag wird Vistra Einblick in seine Finanzen geben. zuvor gab das Energieunternehmen bekannt, dass es seine Dividende erhöhen wird.Vistra erklärt eine vierteljährliche Dividende von 0,2235 US-Dollar pro Aktie, was einer Erhöhung von 0,9 Prozent gegenüber der vorherigen Dividende von 0,2215 USD entspricht. Die voraussichtliche Dividendenrendite beträgt 0,59 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 31. März an die Aktionäre, die am 20. März im Aktienregister eingetragen sind (Ex-Dividenden-Tag ebenfalls am 20. März). Das Unternehmen erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 0,9 Prozent, nachdem es im vorherigen Quartal eine Dividende von 0,2215 US-Dollar gezahlt hatte. Vistra wird seine …