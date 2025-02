© Foto: Oliver Berg/dpa

Aixtron legt am Donnerstag seine Zahlen für das vierte Quartal vor. Allzu große Hoffnungen auf eine schnelle Wende für die schwer angeschlagene Aktie machen sich Analysten nicht.Die Analysten von Berenberg rechnen für Aixtrons Earnings mit Ergebnissen am unteren Ende der Unternehmensprognose. 2025 sei ein herausforderndes Übergangsjahr, schreibt Analyst Gustav Froberg am Montag. Während die Umsätze und das EBIT voraussichtlich um 10 beziehungsweise 12 Prozent zurückgehen, könnten positive Impulse aus den Bereichen Elektromobilität, Galliumnitrid (GaN) und MicroLED-Technologie kommen. Vor allem die schwache Nachfrage nach Leistungselektronik dürfte Aixtron im vierten Quartal belasten. …