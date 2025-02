Bonn (ots) -Vom 10. bis 13. März 2025 findet in Kall-Steinfeld (Bistum Aachen) die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nehmen 61 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Bischof Dr. Georg Bätzing, teil. Tagungsort ist das Kloster Steinfeld.Im Mittelpunkt der Beratungen steht ein Studientag zur Wirkung der Sozial- und Umweltenzyklika Laudato si' von Papst Franziskus, die vor zehn Jahren veröffentlicht wurde. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Lage der Christen im Nahen Osten, speziell in Syrien, worüber der Erzbischof von Homs in der Vollversammlung sprechen wird. Die Bischöfe befassen sich außerdem mit den Fragen einer synodalen Kirche angesichts der Ergebnisse der Weltsynode und des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland, mit der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) sowie mit Fragen von Aufklärung und Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Angesichts der aktuellen politischen Debatten in Deutschland wird die Vollversammlung auch eine erste Einschätzung der Bundestagswahlen und insbesondere der Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien vornehmen.An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am 10. März 2025 werden der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, sowie als Gast Bischof Jude Nishantha Silva (Bistum Badulla/Sri Lanka) teilnehmen.Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Derzeit sind folgende Presseterminegeplant:Montag, 10. März 2025:14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum Auftakt der VollversammlungOrt: Schülerkapelle (1. Etage, Treppenaufgang Wasserturm)15.45 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der VollversammlungTreffpunkt: Schülerkapelle (1. Etage, Treppenaufgang Wasserturm)18.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung in der Basilika SteinfeldPredigt: Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg), Vorsitzender der Deutschen BischofskonferenzDienstag, 11. März 2025:7.30 Uhr Gottesdienst in der Basilika SteinfeldPredigt: Erzbischof Dr. Stefan Heße (Hamburg)13.00 Uhr Pressegespräch: "Zwischen Angst und Hoffnung: Zur Lage der Christen zwischen Damaskus und Bagdad" mit:- Erzbischof Jacques Mourad (Homs/Syrien)- Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz (Erzbistum Paderborn), Vorsitzender der Arbeitsgruppe Naher und Mittlerer Osten der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz- Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen BischofskonferenzErzbischof Jacques Mourad ist seit 2023 der syrisch-katholische Erzbischof von Homs (Syrien). Am 21. Mai 2015 war er von Dschihadisten aus dem syrischen Kloster Mar Elian in Qaryatayn, wo er Pfarrer war, entführt und fünf Monate lang gefangen gehalten worden. Im Pressegespräch wird die Situation der Christen in Syrien, aber auch in den Nachbarstaaten beleuchtet und das Engagement der christlichen Kirchen aufgezeigt.Hinweis: Erzbischof Mourad wird bei der Pressekonferenz Französisch sprechen und für die Journalisten simultan in Deutsch übersetzt. Entsprechende Technik ist vor Ort vorhanden.Ort: Schülerkapelle (1. Etage, Treppenaufgang Wasserturm)19.30 Uhr Einladung des Bistums Aachen für die akkreditierten Journalistinnen und Journalisten zu einem Hintergrundgespräch und Abendessen mit Bischof Dr. Helmut Dieser und weiteren Mitgliedern der Deutschen BischofskonferenzOrt: SchafstallMittwoch, 12. März 2025:7.30 Uhr Gottesdienst in der Basilika SteinfeldPredigt: Erzbischof Herwig Gössl (Bamberg)13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema Schöpfungsverantwortung der Kirche: "10 Jahre Sozial- und Umweltenzyklika Laudato si' von Papst Franziskus: Ein bleibender Auftrag für Kirche und Gesellschaft" mit:- Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ (Hildesheim), Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz- Weihbischof Rolf Lohmann (Münster), Vorsitzender der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz- Prof. Dr. Andreas Löschel (Bochum), Lehrstuhl für Umwelt-/Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum2015 hat Papst Franziskus die Sozial- und Umweltenzyklika Laudato si' veröffentlicht. Zehn Jahre später fragen bei einem Studientag Experten und Bischöfe, was die Enzyklika bewirkt hat und wie sie heute - innerkirchlich, aber auch gesellschaftlich - prägt. Die Schöpfungsverantwortung der Kirche in Deutschland spielt dabei ebenso eine Rolle wie vielfältige Initiativen, die anlässlich des zehnjährigen Jubiläums geplant sind.Ort: Schülerkapelle (1. Etage, Treppenaufgang Wasserturm)Donnerstag, 13. März 2025:7.30 Uhr Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz in der Basilika SteinfeldPredigt: Bischof Dr. Gerhard Feige (Magdeburg)14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate GillesOrt: Schülerkapelle (1. Etage, Treppenaufgang Wasserturm)Hinweise:- Tagungsort: Die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz tagt im Kloster Steinfeld in Kall-Steinfeld (Hermann-Josef-Straße 4, 53925 Kall). Sie ist nicht öffentlich.- Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz: Die Pressestelle ist von Montag (10. März 2025), 10.00 Uhr, bis Donnerstag (13. März 2025), 16.00 Uhr, im Erdgeschoss der Akademie des Klosters Steinfeld zu erreichen (Telefon: 02441/889252, E-Mail: pressestelle@dbk.de).- Pressearbeitsraum: Der Arbeitsraum für Journalistinnen und Journalisten befindet sich im 1. Stock der Akademie des Klosters Steinfeld. Er ist zugänglich am 10. März 2025 von 11.00 bis 21.00 Uhr und vom 11. bis 13. März 2025, jeweils von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr.- Wegbeschreibung zum Pressearbeitsraum: Folgen Sie dem Hauptweg durch den Torbogen - die Akademie liegt auf der linken Seite. Der Weg ist ausgeschildert.- Akkreditierung: Für die Pressetermine, die Nutzung der Arbeitsräume, für die Gottesdienste sowie für den Journalistenabend auf Einladung des Bistums Aachen ist eine eigene Akkreditierung der Journalisten erforderlich unter www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal/. Die Akkreditierung muss spätestens bis zum 6. März 2025 (12.00 Uhr) erfolgen. Die Akkreditierungsausweise können Sie ab Montag, 10. März 2025, ab 11.00 Uhr im Büro der Pressestelle abholen.- Kostenfreie Fotos: Bilder von der Frühjahrs-Vollversammlung werden für die Berichterstattung kostenfrei in der DBK-Mediendatenbank (https://medien.dbk.de/share/87BA9C5B-F3B7-4861-BD3CCE17FEC4783F/) unter Angabe des Copyrights © Deutsche Bischofskonferenz/Marko Orlovic verfügbar sein. Die Auswahl wird während der Vollversammlung ständig erweitert.- Pressekonferenzen: Die Pressekonferenzen finden im Raum Schülerkapelle (1. Etage, Treppenaufgang Wasserturm) statt. Wir erklären Ihnen den Weg bei Abholung des Akkreditierungsausweises.- Fotografieren und Fernsehaufnahmen während der Gottesdienste: Um den Ablauf der Gottesdienste reibungslos zu gestalten, müssen sich die akkreditierten Kamerateams und Fotografen auf die vorgesehene Position rechts vom Altarraum einfinden, die jeweils am Ende der Predigt geräumt wird. Am Ende der Gottesdienste kann beim Auszug der Bischöfe wieder gefilmt und fotografiert werden. Den Anordnungen der Ordnungskräfte in der Basilika ist Folge zu leisten.- Livestream: Alle Pressekonferenzen werden im Livestream von katholisch.de angeboten und sind auch unter www.dbk.de und auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCP8jM3Hf7IQ6coOIqSG7c-Q) der Deutschen Bischofskonferenz verfügbar. Der Livestream aller Gottesdienste ist ebendort sowie auf der Internetseite des Bistums Aachen www.bistum-aachen.de abrufbar.- Journalistenabend - Einladung des Bistums Aachen: Bischof Dr. Helmut Dieser lädt alle akkreditierten Journalistinnen und Journalisten am Dienstag, 11. März 2025, um 19.30 Uhr im Schafstall (Kloster Steinfeld) zu einem Abendessen und Hintergrundgespräch mit weiteren Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz ein. Eine Anmeldung ist notwendig. Nach dem Ende des Journalistenabends können Sie einen kostenfreien Rückfahrservice zu Ihrer Unterkunft nutzen. Kreuzen Sie dazu bitte die entsprechenden Felder im Online-Formular an.- Stellplätze: Falls Sie einen Stellplatz für einen Ü-Wagen benötigen, steht dafür eine Fläche auf dem Klostergelände zur Verfügung. Bitte kreuzen Sie das entsprechende Feld im Akkreditierungsformular an.Weitere Informationen zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz finden Sie unter www.dbk.de im Pressebereich (https://www.dbk.de/presse/informationen-zur-vollversammlung) sowie auf der Themenseite Vollversammlung (https://www.dbk.de/themen/vollversammlung).Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5977563